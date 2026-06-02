El voto en blanco en Colombia: ¿mito o realidad su efecto en elecciones?

Artículo que desmitifica la creencia de que el voto en blanco se transfiere al candidato ganador en Colombia. Explicación de su naturaleza jurídica, alcances constitucionales y efectos reales según la ley y jurisprudencia.

En Colombia, el voto en blanco se establece como una opción adicional en caso de no apoyar a los candidatos para un cargo público. Cada temporada electoral trae consigo una serie de mitos que las personas suelen tomar por verdaderos.

En Colombia hay segunda vuelta presidencial, en la que se elegirá al reemplazo de Gustavo Petro y que estará en la Casa de Nariño hasta 2030, y una frase que ya circula es que el candidato ganador recibirá los votos en blanco a su favor. El voto en blanco es una de las opciones que la democracia colombiana ofrece a sus ciudadanos como método de expresión política en las elecciones que se realizan cada dos años en el territorio nacional.

El voto en blanco significa que una persona no está de acuerdo con los candidatos postulados para ocupar un cargo público de elección popular. La FM consultó con Isabel Orozco, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con el fin de conocer qué tanto hay de verdad en este mito y cómo lo concibe la ley colombiana. Los votos en blanco no se suman ni se transfieren al candidato ganador ni a ningún otro candidato.

En el país, como bien lo establece la Ley, este tipo de voto es una opción electoral que expresa la decisión consciente de no apoyar a ninguno de los candidatos o listas en contienda, afirma la fuente consultada. El voto en blanco se aplica en el país de manera continua desde tiempos recientes y tiene una contabilización independiente en los resultados electorales.

De acuerdo con el marco institucional, esta es una opción política autónoma y válida que expresa el desacuerdo de los ciudadanos con todas las alternativas electorales disponibles, afirma Orozco. El artículo 258 de la Constitución Política establece que el voto en blanco tiene efectos jurídicos propios, indica la fuente consultada, aunque esto solo aplica para una primera vuelta de alcaldías, gobernaciones y alcaldías, cuando sí tienen efecto en el proceso electoral.

Este punto, indica Orozco, es una prueba de que el voto en blanco no beneficia a ningún candidato, sino que puede incluso invalidar el resultado electoral. Orozco recuerda que lo anterior fue reafirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, donde señaló que el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso y una manifestación legítima de la libertad política del elector.

Es decir, el voto en blanco es una opción protegida por la Constitución Política de Colombia, por la que se expresa inconformidad frente a todos los candidatos o listas en competencia. No obstante, esta misma sentencia indicó que solo puede invalidar elecciones si supera una mayoría absoluta en los comicios.

La Corte declaró inconstitucional una propuesta que pretendía repetir la elección simplemente cuando el voto en blanco obtuviera más votos que el candidato o lista más votada, pues ello reducía indebidamente el umbral establecido por la Constitución, indica Orozco a La FM. Al cuestionarle sobre el origen de esta creencia, Orozco afirma que no es sencillo determinar desde cuándo esta frase ronda en el país. Pero especula sobre su popularización, basándose en diferentes factores.

Es probable que se deba a la confusión con conceptos electorales o a normas antiguas. Asimismo, recuerda que el voto en blanco se cuenta por separado, aunque se confunda con los conceptos de votos válidos, votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas. Orozco indica que un posible origen de esta creencia sea por carácter histórico, debido a las normas electorales antiguas en el país, que han variado tanto como la cantidad de Constituyentes en Colombia.

Históricamente, el voto en blanco llegó a tener efectos sobre el cálculo de la asignación de curules, lo que incidía indirectamente en los resultados de las corporaciones públicas, apunta la fuente, agregando que aunque sus efectos han sido limitados, su simbolismo como manifestación de descontento es significativo. El voto en blanco en Colombia representa, por tanto, una expresión de desacuerdo con todas las opciones presentes en una contienda electoral.

No implica una transferencia de votos a ningún candidato, como erróneamente se cree, sino que es una manifestación política que puede, bajo condiciones específicas establecidas por la Constitución y la jurisprudencia, llegar a afectar la validez de una elección. Este mecanismo busca preservar la libertad del elector y servir como un termómetro del descontento ciudadano hacia las ofertas electorales.

Es fundamental que los ciudadanos conozcan la verdadera naturaleza de este voto para emitir decisiones informadas y no caer en mitos que distorsionen su significado real





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