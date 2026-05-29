El voto es un imperativo moral

La decisión que adoptemos en este momento definirá nuestro futuro y es importante que decidamos qué modelo queremos que se nos aplique. El voto es el mecanismo más democrático que existe y es un imperativo moral.

Se acabó el tiempo y llegó el momento de escoger entre más de lo mismo, que significa empeorar, o cambiar las cosas y volver a una verdadera sociedad democrática, alejada de esas ideologías que han fracasado donde quiera que se han implementado.

Son dos visiones diferentes de país, lo cual hace que, en este momento, la decisión que adoptemos defina nuestro futuro; de ahí la importancia de que decidamos qué modelo queremos que se nos aplique, y eso solo lo lograremos con el mecanismo más democrático que existe, que es el voto, y por eso este se convierte en un imperativo moral. Hoy lo que está en juego no es un presidente, es un sistema que determine nuestra economía, nuestro desarrollo sostenible, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra propiedad individual y, en general, las políticas de Estado que definirán la sociedad en que viviremos.

Esto no es un juego. En este momento exacto el futuro está en nuestras manos; ya tenemos elementos de juicio suficientes para definir si queremos seguir como estamos o enfrentaremos la realidad con una perspectiva diferente, en donde sea el desarrollo social el punto de vida central y no la aplicación de una teoría política que solo ha significado retroceso y pobreza en los países que se han dejado convencer.

Por eso, el peor error que podemos cometer en este momento es el de la indiferencia, es el de dejar que otros decidan por nosotros, es entregar las herramientas del cambio a quienes no lo desean, pues abstenernos es renunciar a la única herramienta válida para lograr un país más viable, con menos inseguridad, con más honradez y con mejor perspectiva de desarrollo social.

Entendemos que no es fácil, que puede resultar frustrante intentarlo, pero también estamos convencidos de que este es el momento de derrotar las maquinarias electorales y los votos apoyados en las armas y salir masivamente a votar, para poner de manifiesto que estamos cansados de las ineficacias sociales, del apoyo a los violentos, de las persecuciones a las gentes de bien, siendo la única manera de demostrarlo salir a votar, porque hoy es definitivo derrotar la abstención.

Es una decisión personal, es vencer la apatía y salir a las mesas de votación, que están ubicadas muy cerca de todos nosotros, y es hora de participar del gobierno nacional y de aprender a ser nosotros, individualmente, quienes definiremos qué queremos y cómo lo queremos. Recuerde, en este momento su voto es un imperativo moral y no podemos ser inferiores al reto que se nos presenta.

Hágalo por usted, por sus hijos, por sus nietos y por todos los colombianos. Por favor, salga a votar





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voto Imperativo Moral Democracia Sistema Político Futuro De Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los nuevos usuarios digitales ya no solo ejecutan tareas, también toman decisiones: | Opinión por Ignacio TrianaEl error más común es asumir que un agente de IA es simplemente una herramienta más., leer más

Read more »

La Comunidad Andina celebra 57 años en medio de la guerra comercial entre Colombia y EcuadorEl organismo cuenta con un marco jurídico que 'es la mayor garantía de que el proceso de integración cuenta con un mecanismo robusto para resolver diferencias'.

Read more »

Esto debe hacer si el cargador de su celular se calienta más de lo normalAunque un leve aumento de temperatura es normal, expertos advierten que el calor excesivo en un cargador puede representar riesgos para el celular y la seguridad del usuario.

Read more »

El senador Bernie Moreno defiende cooperación militar entre EE. UU. y Ecuador ante críticasMoreno, nacido en Colombia, afirmó que ha visto “de primera mano” el impacto de las organizaciones narcoterroristas en América Latina y sostuvo que criticar a Noboa por combatir estos grupos “no solo es desinformado, sino que bordea la bancarrota moral”.

Read more »

Este es Abel Stiven Carabalí, el exfutbolista colombiano acusado de decapitar a un amigo en Chile: detalles de su capturaUn giro radical de las canchas de fútbol al submundo del narcotráfico y el homicidio es el que protagoniza Abel Stiven Carabalí, un caleño de 30 años ...

Read more »

¿Por qué nos cuesta tanto votar? En Medellín y Antioquia lanzan plan de incentivos para vencer la apatía en las urnas este 31 de mayoEl sector privado y las autoridades locales se unen para derrotar el abstencionismo electoral en las urnas y promover un voto masivo y consciente.

Read more »