El Wolverhampton desciende a la Championship tras una desastrosa campaña en la Premier League

Tras una temporada marcada por la irregularidad y el cambio constante de dirección técnica, los Wolves sellan matemáticamente su descenso a la segunda división inglesa con cinco fechas aún por disputarse.

El Wolverhampton Wanderers ha confirmado oficialmente su descenso matemático a la Championship tras una temporada para el olvido en la Premier League . Con solo 17 puntos acumulados tras 33 jornadas disputadas, el conjunto de los Wolves se encuentra a una distancia insalvable de 16 unidades respecto a la zona de salvación.

Dado que restan apenas cinco fechas para la conclusión del campeonato, lo que equivale a un máximo de 15 puntos en juego, la escuadra ha quedado sentenciada a perder la categoría. Este desenlace se precipitó tras la contundente derrota sufrida el pasado sábado en Leeds por 3-0, un resultado que terminó por hundir las esperanzas de los aficionados y puso punto final a ocho años de estancia en la máxima división del fútbol inglés, siendo su última experiencia en la segunda categoría en la temporada 2017-2018. La crónica de esta caída comenzó a escribirse desde el arranque del torneo, pues el equipo apenas logró abandonar el vigésimo puesto de la tabla de clasificación durante una única jornada a lo largo de todo el calendario. La falta de consistencia fue la tónica dominante, logrando su primera victoria recién en el mes de enero, precisamente contra el West Ham con un marcador de 3-0. A pesar de que se registró un breve destello de esperanza entre finales de febrero y mediados de marzo, donde obtuvieron triunfos de prestigio ante rivales de peso como el Aston Villa y el Liverpool, seguidos de un empate ante el Brentford, el daño acumulado durante la primera mitad de la campaña ya era irreparable. La directiva del club tomó medidas desesperadas en noviembre, destituyendo al entonces entrenador Vítor Pereira -actual estratega del Nottingham Forest- cuando el equipo apenas sumaba dos puntos tras diez jornadas disputadas, una apuesta por Rob Edwards que no logró revertir el destino fatal del club. Mientras los Wolves se preparan para su travesía por la Championship, el panorama de la Premier League se vuelve más tenso para otros equipos que luchan por evitar el descenso, como el Burnley con 20 puntos y el Tottenham, que cuenta con 31 unidades. La rotación en el ecosistema del fútbol inglés se hace evidente con noticias como la del Coventry, dirigido por Frank Lampard y líder absoluto de la Championship, que certificó el pasado viernes su regreso a la Premier League tras un largo periplo de 25 años de ausencia. El descenso de los Wolves representa un duro golpe institucional y deportivo, obligando a una reestructuración profunda de cara a un futuro incierto en la segunda división, donde deberán intentar reconstruir una identidad competitiva que les permita, en el corto plazo, aspirar a recuperar el lugar que hoy pierden en la élite del fútbol inglés





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