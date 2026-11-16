El XXI Festival de la Butifarra en Soledad registró 44.600 visitantes y vendió 332.890 unidades, duplicando cifras anteriores. Alcira Sandoval destacó el impacto cultural y económico.

El XXI Festival de la Butifarra celebrada durante el fin de semana en la Plaza Mayor del municipio de Soledad se consolidó como un hito histórico para la región. El evento gastronómico y cultural alcanzó cifras sin precedentes, movilizando a 44.600 asistentes y registrando la comercialización de 332.890 butifarras a lo largo de las jornadas.

Según los datos oficiales publicados por la administración local, estos números evidencian un crecimiento significativo en la asistencia y el consumo en comparación con ediciones anteriores. La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, expresó su reconocimiento a la participación masiva de las familias soledeñas y de los visitantes que acudieron al municipio para disfrutar de la celebración.

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Crecimiento histórico del festival gastronómico

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez destacó que las cifras reflejan la capacidad del festival para dinamizar la economía local y proyectar a Soledad como un destino cultural y turístico relevante. El balance muestra un aumento notable en la afluencia de público, superando ampliamente los registros de la edición del año anterior en la misma plaza.

Para poner en perspectiva el crecimiento, cabe recordar que durante la realización del festival en este mismo espacio el año pasado, se registraron más de 17.000 asistentes y se comercializaron 217.000 butifarras. El aumento de casi 28.000 asistentes adicionales y más de 115.000 unidades vendidas en esta edición de XXI representa un salto cualitativo en la popularidad del evento.

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Programa cultural y formación artística

La gastronomía ocupó el centro de la atención, con productores y emprendedores locales que ofrecieron tanto la tradicional butifarra soledeña como nuevas preparaciones diseñadas para despertar el interés y la curiosidad de los visitantes. Este despliegue culinario estuvo acompañado de una extensa programación que incluyó muestras culturales y presentaciones artísticas de diversa índole.

Un momento de gran relevancia fue la clausura de los talleres de formación artística de la Secretaría de Cultura. Esta actividad reunió a 190 niños en escena, quienes presentaron las habilidades y conocimientos adquiridos durante sus procesos de formación. Este evento no solo celebró la comida, sino que también destacó el compromiso con el desarrollo artístico de la nueva generación.

Apoyo a la economía y artesanos locales

El espacio sirvió como una vitrina fundamental para artesanos y emprendedores del municipio de Soledad, quienes aprovecharon la alta afluencia para promocionar sus productos y fortalecer sus iniciativas comerciales. La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez reconoció específicamente el trabajo de los productores de butifarra, emprendedores, artesanos y artistas que conformaron el tejido social de la celebración.

La Secretaría de Cultura enfatizó la importancia crítica de mantener este tipo de espacios públicos para preservar las tradiciones gastronómicas propias de la región. Además, el objetivo institucional es fortalecer la identidad cultural del municipio y promover la participación activa de las nuevas generaciones en las prácticas comunitarias tradicionales.