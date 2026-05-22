ElCafédeHoy: Análisis de candidatos y perspectivas económicas

Tres análisis sobre la economía, el escenario fiscal, la confianza inversionista, la inversión social y la transición energética de los candidatos punteros.

Analizando a los candidatos: la economía, la crisis fiscal, la confianza inversionista, los Tes y la inversión social En #ElCafédeHoy: tres análisis desde diferentes frentes de la economía, entendiendo cómo está el país hoy y qué viene en el futuro.

Hoy, este episodio es extenso porque gira en torno al escenario económico: Crisis fiscal, intereses de deuda, economía concentrada en el gasto público, bajo recaudo, el reto de la transición energética y, todo esto, en medio de la amenaza de un nuevo fenómeno climático llamado el super niño Ricardo Ávila, el profesor de economía Germán Valencia y el asesor empresarial Alejandro Escobar verán cuál es el panorama económico para los próximos años y qué entender de las propuestas de los candidatos punteros





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Análisis De Candidatos Próximos Años Espectro Económico Nacional Fiscalidad Confianza Inversionista Sociedad Y Empleo Tes Cambio Climático

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