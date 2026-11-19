Elder Dayán Díaz habla sobre el accidente de Kbeto Zuleta, pide protección divina y defiende al vallenato de estigmas, recordando la pérdida de su hermano.

El reciente accidente que sufrió la agrupación musical de Kbeto Zuleta ha despertado una profunda preocupación en el ámbito del vallenato, resaltando los riesgos inherentes a los constantes desplazamientos de los artistas y sus equipos por las carreteras colombianas. En medio de esta situación, el intérprete Elder Dayán Díaz, conocido hijo del fallecido Diomedes Díaz, compartió cómo enfrenta cada viaje y reveló sus prácticas antes de cumplir compromisos musicales.

El cantante aseguró que tiene la costumbre inquebrantable de encomendarse a Dios antes de emprender cualquier recorrido, pues su profesión lo obliga a movilizarse frecuentemente por carretera, además de utilizar aviones y embarcaciones para llegar a sus destinos. Esta revelación surge como un testimonio personal sobre la fe y la vulnerabilidad que acompañan la vida de los músicos itinerantes.

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Defensa del Vallenato contra estigmas

Elder Dayán Díaz manifestó claramente que no considera justo ni preciso que las tragedias viales se conviertan en un señalamiento generalizado contra el género vallenato, defendiendo la esencia del estilo. El artista afirmó: "Yo le pido a Dios que me proteja, porque yo también ando en las carreteras, los aviones y las lanchas. Creo que son cosas del destino y eso no quiere decir que el género tenga un estigma de que todos los cantantes mueran en la carretera, entre ellos mi hermano Martín Elías".

Con estas palabras, Elder Dayán buscó desmitificar la percepción negativa que se ha formado alrededor de los accidentes que han involucrado a figuras destacadas del vallenato. Él enfatizó que el propósito fundamental de la música es brindar alegría, no sufrir, y rechazó la idea de que el género esté maldito o que sus practicantes estén condenados a morir en las vías, atribuyendo los sucesos a la incertidumbre del destino y no a una culpa colectiva del arte.

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Tragedia familiar y pérdida de Martín Elías

La reflexión del cantante tiene un trasfondo familiar muy doloroso y relevante, ya que en 2017 perdió a su hermano Martín Elías Díaz en un accidente de tránsito que conmocionó profundamente al país y a su familia. El intérprete falleció el 14 de abril de ese año, luego de sufrir un siniestro vial cuando se movilizaba por una carretera del departamento de Sucre, una región central en la cultura vallenata.

El artista regresaba de una presentación realizada en Tolú y fue trasladado de urgencia a una clínica en Sincelejo, donde murió horas después de ser atendido. Desde entonces, la tragedia se convirtió en uno de los episodios más dolorosos para la familia Díaz y para los seguidores del vallenato, marcando una pauta en la vida de Elder Dayán, quien ahora reconoce con mayor sensibilidad los peligros de su oficio.

Conexión directa con el incidente reciente

Otro detalle que conecta íntimamente al cantante con la reciente tragedia es que compartió escenario con Kbeto Zuleta durante una presentación privada realizada en Sincelejo, Sucre, la noche del domingo 25 de octubre. Ambos artistas coincidieron en el evento musical y, después de cumplir con sus compromisos, la agrupación de Kbeto emprendió el viaje de regreso hacia Valledupar para continuar con su agenda artística.

Durante la madrugada del lunes 26 de octubre, el bus en el que se movilizaban varios integrantes del equipo sufrió un grave accidente en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. El vehículo chocó contra la estructura de protección y terminó cayendo al afluente, generando una crisis humanitaria inmediata que requirió la intervención de autoridades locales y servicios de rescate para abordar a los afectados y gestionar la identificación de las víctimas.

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Bilancio oficial y solidaridad inmediata

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde de Bosconia, el siniestro dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y 17 heridas, afectando gravemente a la comunidad artística y sus familias. Entre las víctimas mortales fueron identificados Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista, quienes dejaron a sus seres queridos y colegas en un duelo inconsolable.

Kbeto Zuleta también resultó gravemente herido y tuvo que recibir atención médica especializada para superar las secuelas de su fractura y traumatismos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del accidente. Tras conocer lo ocurrido, Elder Dayán expresó públicamente su solidaridad con su colega y le envió un mensaje de fortaleza durante su proceso de recuperación.

De esta manera, el cantante volvió a referirse a una situación que conoce de cerca y que ha marcado su historia familiar, reafirmando su compromiso con la música a pesar de los riesgos. Aunque reconoció que está expuesto a los mismos riesgos por su profesión, insistió en que continúa encomendándose a Dios antes de cada viaje y llevando su música a diferentes lugares de Colombia, manteniendo viva la tradición y la fe en medio de la adversidad.