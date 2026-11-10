Elección Andi: Murgas y Nariño disputan la presidencia del gremio

La Andi elige este 10 de noviembre a su nuevo presidente entre Nariño y Murgas, finalistas tras la renuncia de Bruce Mac Master.

La Asociación Colombiana de Empresarios ( Andi) se prepara para definir su liderazgo ejecutivo con una votación programada para el martes 10 de noviembre. Este proceso eleccionario busca reemplazar a Bruce Mac Master, quien ejerció la presidencia del gremio durante aproximadamente 13 años y presentó su renuncia oficial a principios de octubre. La decisión final recaerá en la Junta de Dirección General, un cuerpo compuesto por 33 miembros activos que determinarán quién asumirá la representación institucional y la dirección estratégica de la organización en los próximos años.

Finalistas Murgas y Nariño en carrera

La elección se reduce a dos candidatos principales: Natasha Murgas, presidenta de Naturgas, y Juan David Nariño, representante de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Ambos aspirantes mantienen un vínculo profesional con el sector mineroenergético, aunque sus perfiles presentarán diferencias significativas en sus propuestas de gestión. La competencia se intensifica si se considera que Natasha Murgas tiene la oportunidad histórica de convertirse en la primera mujer en presidir la Andi desde su fundación en 1944. Esta distinción marcaría un hito en la trayectoria histórica del gremio empresarial más importante del país, abriendo un nuevo capítulo en su liderazgo.

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Trayectorias profesionales de los candidatos

El perfil profesional de Natasha Murgas destaca por su experiencia regulatoria y operativa en la industria de hidrocarburos. Antes de asumir la presidencia de Naturgas en 2021, la ejecutiva desarrolló una parte significativa de su carrera en Ecopetrol y en la Unidad de Planeación Minero-Energética, donde ocupó la vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas. Su trayectoria combina el conocimiento técnico de la regulación energética con la representación directa de empresas vinculadas a esta industria crítica. A su vez, cuenta con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana, herramientas que ha aplicado para discutir el abastecimiento de gas natural y el acceso a energéticos.

Por su parte, Juan David Nariño aporta una visión amplia basada en su participación dentro de la propia Andi durante ocho años, periodo en el que desempeñó cargos directivos. Durante su gestión interna, Nariño participó activamente en el desarrollo de estrategias regulatorias para 28 sectores económicos, lo que le permitió comprender el funcionamiento de diversas actividades productivas. Desde su rol en la Asociación Colombiana de Minería, ha defendido la importancia de la incidencia en políticas públicas para impulsar el desarrollo empresarial, promover el empleo y atraer inversiones extranjeras. Nariño ha manifestado públicamente que su objetivo es representar al conjunto del empresariado colombiano, asegurando que su liderazgo no se limite exclusivamente a las compañías del sector extractivo.

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Mecánica de la votación y requisitos legales

La formalidad del proceso garantiza transparencia mediante la participación de la Junta de Dirección General, integrada por 33 miembros activos de la organización. Si todos los miembros asisten y ejercen su derecho al voto, el candidato ganador necesitará obtener al menos 17 respaldos para alcanzar la mayoría absoluta requerida por los estatutos. Las reglas internas establecen que las decisiones se toman por mayoría de los participantes presentes, por lo que el número definitivo de votos necesarios dependerá de la asistencia a la sesión. Quien resulte elegido tendrá un periodo inicial de dos años, con la posibilidad de una prórroga, y asumirá las responsabilidades de representación legal, vocería institucional y dirección estratégica.

Contexto post-Mac Master y autonomía gremial

Este relevo presidencial ocurre en un momento crítico que ha generado un debate intenso sobre la autonomía de la organización y las condiciones bajo las cuales deberá relacionarse con el Gobierno Nacional. El proceso contó con el acompañamiento de una firma internacional especializada en búsqueda de talento ejecutivo y atravesó varias etapas de selección que redujeron el campo inicial de 92 candidatos. La competencia se definió después de que Carlos de Hart retirara su candidatura, expresando reparos sobre el procedimiento y las garantías de independencia que, a su juicio, debería preservar la asociación frente al Estado. La salida de Bruce Mac Master fue recibida por la Junta con un reconocimiento a sus años de gestión, reiterando la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo entre los sectores público y privado.