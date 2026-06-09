Elección de rector en la Universidad de Antioquia: crisis financiera y tensions políticas marcan la decisión del CSU

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia elige este miércoles a su nuevo rector para el periodo 2026-2029 en medio de un déficit de 450.000 millones de pesos y complejas relaciones con el Government y la Gobernación. Conozca los candidatos, el resultado de la consulta interna y los factores que influirán en la votación.

Este miércoles, 10 de junio, se llevará a cabo una reunión crucial del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia para elegir al rector que dirigirá la institución en el periodo 2026-2029.

La elección es de vital importancia porque el nuevo rector deberá enfrentar el grave déficit financiero que dejó el año 2025, ascendente a 450.000 millones de pesos, y navegar las complejas relaciones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, fuentes clave de financiación. Pese a la crisis, diez candidatos compiten por el cargo, aunque uno desistió tras el primer filtro de requisitos.

Los aspirantes son John Mario Muñoz Lopera, Iván Darío Ocampo Tamayo, Luquegi Gil Neira, Claudia Patricia Puerta Silva, Jaime Andrés Cano Salazar, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres Valois, Edwin Rolando González Marulanda y Magali Andrea Montoya Giraldo. Cada uno cuenta con perfiles diversos, desde académicos con doctorados hasta exfuncionarios públicos y líderes gremiales. Un foro programado para el 3 de junio fue suspendido por disturbios en el campus de Medellín.

Al día siguiente, se realizó una consulta no vinculante entre los estamentos universitarios donde Luquegi Gil Neira, actual Vicerrector General, obtuvo un amplio respaldo con 4.206 votos, superando a Muñoz Lopera (1.677) y a Puerta Silva (1.639). Aunque el resultado no es obligatorio para el CSU, se interpreta como una fuerte señal de apoyo.

La composición del CSU, que incluye al Gobernador o su delegado, al Ministro de Educación o su delegado, un representante del Presidente, un representante del sector productivo, un exrector, y representantes de decanos, profesores y egresados, determinará la elección final en un contexto de tensiones políticas y financieras





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