Elección presidencial: De la Espriella y Cepeda acaban primera vuelta con diferencia estrecha y se perfilan alianzas clave para la segunda ronda

Con el 99,21 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella lidera con 43,72 % y Iván Cepeda sigue con 40,9 % de los votos. Los resultados revelan una contienda reñida y la importancia de los votos de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros candidatos para definir la segunda vuelta.

Los resultados de la primera vuelta presidencial, con el 99,21 % de las mesas ya informadas, revelaron una contienda mucho más reñida de lo que muchos analistas habían pronosticado.

Abelardo de la Espriella se posicionó con diez millones, trescientos mil ciento treinta mil votos, lo que equivale al 43,72 % del total emitido, mientras que Iván Cepeda obtuvo nueve millones, seiscientos cuarenta mil sufragios, representando el 40,9 % de los votos. La diferencia entre ambos supera los seiscientos mil votos, una ventaja suficiente para quedar primero, pero no suficiente para dar por concluida la elección, ya que la segunda vuelta sigue abierta y dependerá de la movilización de los votantes que aún no han participado.

Además, la distribución de los votos mostró que la carrera presidencial se concentró en dos grandes bloques, reduciendo considerablemente el espacio para las demás candidaturas y convirtiendo la etapa final en una disputa decisiva por los electores indecisos. Detrás de los dos candidatos principales, los resultados señalaron la relevancia de los líderes que quedaron fuera del balotaje.

Paloma Valencia alcanzó alrededor de un millón, seiscientos treinta mil votos, equivalentes al 6,9 % del total, y Sergio Fajardo superó el millón, logrando el 4,26 % de los sufragios. Entre los demás nombres, Claudia López obtuvo más de doscientos veinticuatro mil votos, Santiago Botero alrededor de doscientos cinco mil y Mauricio Lizcano cerca de cincuenta y tres mil, cifras que, aunque modestas frente a los finalistas, suman más de dos millones y medio de votos que podrían resultar determinantes en la segunda vuelta.

Los dirigentes de estos movimientos ya han anunciado que intentarán ampliar su base electoral en las próximas semanas, buscando alianzas estratégicas que les permitan influir en la decisión final del electorado. El escenario para la segunda vuelta también está marcado por la presencia de José Manuel Restrepo, exministro que acompañará a De la Espriella como candidato a la vicepresidencia.

Ambos intentarán convencer a los ciudadanos que se abstuvieron en la primera ronda para que acudan a las urnas en la jornada definitiva. Mientras tanto, se registraron más de doscientos cuarenta y cuatro mil votos nulos, un fenómeno que refleja un sector del electorado que podría ser objeto de nuevas estrategias de campaña.

Las declaraciones de los candidatos y sus equipos subrayan la importancia de mantener la cohesión y la voluntad de servir al país, como lo expresó Paloma Valencia al afirmar que, a pesar de los ataques y las heridas, el corazón de sus seguidores sigue dispuesto a servir a Colombia. En este contexto, la campaña entrará ahora en una fase decisiva, donde la movilización de los votantes, la negociación de alianzas y la claridad de los mensajes políticos determinarán el rumbo del país para los próximos años





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