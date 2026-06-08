Elección presidencial en Perú: Fujimori y Sánchez en empate técnico

La elección presidencial en Perú se perfila como una carrera muy ajustada entre los candidatos Fujimori y Sánchez. Según las proyecciones de resultados realizadas por las encuestadoras Ipsos y Datum, el empate técnico entre los dos candidatos es de 5,35 puntos porcentuales.

La elección presidencial en Perú se perfila como una carrera muy ajustada entre los candidatos Fujimori y Sánchez . Según las proyecciones de resultados realizadas por las encuestadoras Ipsos y Datum, el empate técnico entre los dos candidatos es de 5,35 puntos porcentuales.

Fujimori lidera en algunas ciudades del país, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales. Esta es la cuarta vez que Fujimori se presenta a la Presidencia de Perú y se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno en las dos últimas citas electorales. Mientras que Sánchez se perfila como la probable ganadora de las elecciones, su rival en la segunda vuelta, Roberto Sánchez, registra un 47,32 % de los votos.

La elección se lleva a cabo después de una década de inestabilidad política en el país, que ha tenido ocho presidentes en diez años. El escrutinio oficial está próximo a llegar a la mitad y la diferencia entre los dos candidatos es de 5,35 puntos porcentuales. La Asociación Civil Transparencia ha otorgado un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori, con un margen de error del 1,9 %





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