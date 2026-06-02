Un análisis sostiene que cerca del 15% del electorado que respaldó otras candidaturas o votó en blanco en la primera vuelta podría decidir la segunda vuelta.

Elecciones 2026 : ¿cuántos colombianos definirían al próximo presidente entre Cepeda y De la Espriella? Un análisis sostiene que cerca del 15% del electorado que respaldó otras candidaturas o votó en blanco en la primera vuelta podría decidir la segunda vuelta .

Aunque Cepeda y De la Espriella concentraron la gran mayoría de los votos válidos, todavía existe un grupo de ciudadanos que no encontraron representación en las candidaturas finalistas durante la primera vuelta y que ahora deberán decidir si apoyan alguna de las dos opciones o mantienen distancia frente a la contienda. Según el informe, la capacidad de cada campaña para transmitir mensajes de gobernabilidad, moderación y respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos será determinante en la segunda vuelta.

Además, el análisis sostiene que la disputa ya no se concentra únicamente en movilizar las bases propias, sino en atraer a quienes respaldaron otras opciones políticas. Esto significa que los votantes que no se identificaron plenamente con ninguno de los dos proyectos que llegaron a la segunda vuelta tendrán un papel crucial en el resultado final de la elección presidencial. En consecuencia, el millón aproximado de votos alcanzado por Cepeda se convierte en un activo político de gran valor estratégico.

Según el informe, más que las adhesiones formales de dirigentes o partidos, la clave estará en la capacidad de las campañas para transmitir gobernabilidad, moderación y respuestas a las preocupaciones ciudadanas





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