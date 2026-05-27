Elecciones 2026 en Colombia: Ultiman detalles para la primera vuelta con normalidad en logística electoral

Se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Se informa sobre el inicio de la tercera jornada de votación en el exterior, la distribución segura del material electoral en municipios como Chinú, la capacitación a observadores de la OEA y la suspensión temporal de servicios de registro civil.

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia han entrado en una fase crucial con el inicio de la tercera jornada de votaciones en el exterior, mientras que en el país quedan exactamente cuatro días para la celebración de los comicios.

La primera vuelta electoral está programada para desarrollarse a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. del próximo domingo, con un despliegue logístico que incluye 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de votación en todo el territorio nacional. Este domingo 24 de mayo marcó el cierre oficial de las campañas presidenciales por parte de los aspirantes a la Casa de Nariño, en un acto que simbolizó el fin de un intenso periodo de proselitismo y el inicio de la recta final hacia las urnas.

En este contexto, el proceso de distribución del material electoral ha avanzado con normalidad. Un ejemplo de ello ocurrió en el municipio de Chinú, donde el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, presenció el traslado del material hacia la sede de la Registraduría Municipal, el cual estaba totalmente custodiado por la Fuerza Pública, cumpliendo así con los protocolos de seguridad establecidos.

Según el reporte, el electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones y bajo resguardo permanente de la Policía Nacional, garantizando la integridad de los elementos necesarios para la votación. Paralelamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha iniciado las capacitaciones dirigidas a la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que estará presente para verificar la transparencia y el correcto desarrollo de los comicios.

Se recuerda a la ciudadanía que los servicios de identificación y registro civil están suspendidos temporalmente, por lo que la entrega de documentos se realizará únicamente hasta el 29 de mayo a las 12:00 del mediodía. Esta medida busca priorizar los recursos hacia la logística electoral.

Finalmente, se ha anunciado que la fecha y hora exacta para la divulgación de los resultados oficiales de las votaciones en el exterior será comunicada próximamente por las autoridades electorales, manteniendo a la espera a la diáspora colombiana y al país en general





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