Las encuestas previas a las elecciones anticipadas en España muestran una ventaja del PP sobre el PSOE, pero la incertidumbre sobre coaliciones marca la contienda electoral clave.

Las encuestas publicadas por DatosRTVE antes de las elecciones generales anticipadas que se celebran el domingo, 8 de diciembre de 2024, proyectan al Partido Popular como la fuerza más votada en España. Este escenario político define un momento crítico para el futuro del país, donde los ciudadanos deben elegir entre la continuidad del gobierno actual o un cambio de liderazgo significativo.

Proyecciones electorales y distribución de escaños

El estudio más reciente indica que el Partido Popular alcanzaría 128 escaños en el Congreso de los Diputados. Esta cifra sitúa a los populares 12 curules por encima del Partido Socialista Obrero Español, que se situaría en 116. El Frente Amplio obtendría ocho representaciones, mientras que Compromís: Front Valencià y Adelante Andalucía sumarían tres escaños cada uno.

Also read Pacto Histórico, Alianza Verde, En Marcha y liberales alistan alianza para las elecciones en Tolima

Vox mantendría una fuerza considerable con 61 curules, consolidándose como un actor clave para cualquier formación que aspire a gobernar. En contraste, Podemos no obtendría ningún escaño, lo que marcaría una caída significativa para la formación de izquierda. La diferencia entre los dos principales contendores es estrecha, lo que aumenta la incertidumbre sobre la formación del gobierno.

Candidatos y escenarios de gobierno

Los resultados electorales determinarán la continuidad de Pedro Sánchez al frente del ejecutivo o la llegada de un nuevo presidente del Gobierno. Entre los principales aspirantes se encuentra el centroderechista Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. También participan Santiago Abascal, líder de Vox, y Ada Colau, candidata del Frente Amplio y representante del feminismo de izquierda.

Advertisement

La composición del Congreso será fundamental, ya que el partido más votado no tiene garantizado formar gobierno automáticamente. Es necesario conseguir los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para investir al presidente. La dinámica actual sugiere que otras formaciones podrían ser reticentes a coaligar con el PP si Vox mantiene una posición fuerte.

Contexto político y comparación histórica

Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, analiza el panorama actual en comparación con procesos anteriores. En 2023, el Partido Popular fue el más votado, pero no logró coaligar con Vox. Pedro Sánchez formó un gobierno de minorías gracias a Sumar y otras agrupaciones pequeñas, pese a ser la segunda fuerza.

En 2019, el PSOE se consolidó como la fuerza política más importante, rompiendo con una etapa anterior de fortalecimiento del Partido Popular. Actualmente, el líder socialista ha enfrentado desgaste político por polémicas e investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción relacionados con su entorno político y familiar durante sus ocho años de mandato.

Impacto social y datos demográficos clave

Los problemas estructurales marcan esta contienda electoral, incluyendo el acceso a la vivienda, el alto costo de vida y la inmigración. El Instituto Nacional de Estadística reveló que, en 2025, el 44,3 por ciento de las personas entre 26 y 34 años vivía con sus padres. Esta situación afecta más a los hombres (50,8 por ciento) que a las mujeres (37,5 por ciento).

Advertisement

La población de España se situó en 49.618.622 habitantes al 1 de enero de 2026, con un crecimiento de 490.325 personas en un año. El 14,7 por ciento de la población era de nacionalidad extranjera y el 20,3 por ciento había nacido fuera de España. Los mayores aumentos se dieron con ciudadanos de Colombia, Venezuela y Marruecos.

Mecanismo electoral y repartición territorial

El sistema electoral español utiliza la ley D'Hondt para distribuir los escaños según los votos obtenidos. El sufragio se realiza por partidos con listas cerradas en las provincias. La distribución de escaños varía por región: Madrid tiene 32, Barcelona 16, Valencia 12, y Alicante y Sevilla 11 cada una.

Otras provincias tienen menos representación, como Málaga con 10, Murcia con 8, y Baleares, Bizkaia, Cádiz, A Coruña y Las Palmas con 7 cada una. Provincias como Soria tienen 2 escaños, mientras que Ceuta y Melilla cuentan con 1. El presidente no es elegido directamente por la población, sino por el Congreso de los Diputados.