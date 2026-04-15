Elecciones Atípicas en Concepción, Santander: Dos Aspirantes se Enfrentan por la Alcaldía Tras Nulidad Electoral

Concepción, Santander, se prepara para unas elecciones atípicas este domingo, donde dos candidatos competirán por la alcaldía tras la anulación de la elección anterior. El proceso electoral se ve envuelto en debate sobre la posibilidad de reelección inmediata de un exalcalde, con precedentes en otros municipios del país.

Este domingo, los ciudadanos de Concepción, Santander, están llamados a las urnas en unas elecciones atípicas para elegir a su próximo alcalde. La jornada electoral se produce tras la ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la nulidad electoral que afectó la elección del exalcalde Eduar Abril Borrero.

En total, 18 mesas de votación estarán dispuestas en el municipio para recibir los sufragios de los electores, quienes tendrán solo dos opciones para liderar la administración municipal, según información confirmada por el CNE. El escenario político presenta una contienda entre dos figuras destacadas. Por un lado, representa al Centro Democrático el candidato Édgar Ortiz Hernández, quien ha recibido el respaldo de figuras importantes de su partido, como la candidata presidencial Paloma Valencia Laserna. A pesar de su participación en los comicios de 2019, donde obtuvo únicamente 129 votos, lo que representó el 3.5% del total, Ortiz Hernández busca ahora hacerse con la alcaldía. El otro aspirante que vuelve a escena es el exalcalde Eduar Abril Borrero. Su anterior elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander y posteriormente confirmada por el Consejo de Estado, debido a que incurrió en doble militancia. Sorpresivamente, el exmandatario se inscribió nuevamente para la contienda electoral, desafiando los conceptos de varios abogados que consideran que su participación podría configurar una inhabilidad. La controversia radica en que en Colombia no existe la reelección inmediata en la misma jurisdicción, como sería el caso del exalcalde y actual aspirante. Este debate sobre la viabilidad de la reelección de un funcionario cuya elección previa fue anulada no es un caso aislado en el país. En Oiba, se registró un precedente con Elkin Reyes, cuya elección fue anulada por trashumancia electoral. Sin embargo, Reyes logró ser elegido nuevamente con el aval del Partido de la ‘U’, en una situación donde una ponencia en el CNE que buscaba revocar su aspiración quedó pendiente de discusión. Un escenario similar se vivió en enero pasado en Girón, donde Campo Elías Ramírez, a pesar de que su primera elección regional de 2023 fue anulada por doble militancia, se presentó nuevamente y resultó electo en lo que se consideró una revancha electoral. La situación de Reyes y Ramírez ha sido objeto de demandas ante el Tribunal Administrativo de Santander. Hasta el momento, el tribunal no ha emitido ninguna decisión al respecto. El analista Jhon Mario González advierte que estos procesos judiciales no suelen ser rápidos y podrían extenderse por al menos dos años más. Según González, "Es claro que en Colombia no existe la reelección. Les demandan la elección nuevamente y ese proceso se demora otros dos años. Es decir, alcanzan a terminar el periodo para el que fueron elegidos". Este panorama genera interrogantes sobre la estabilidad del proceso electoral en Concepción y el impacto que estas situaciones pueden tener en la voluntad popular expresada en las urnas. La transparencia y la claridad en el cumplimiento de las normas electorales son fundamentales para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, especialmente en contextos donde la posibilidad de reelección o la participación de candidatos con elecciones anuladas previas genera debate público y jurídico. La atención se centra ahora en la jornada electoral de este domingo y en cómo los votantes de Concepción decidirán el futuro de su municipio, a pesar de las complejidades que rodean la actual contienda electoral





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