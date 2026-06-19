Elecciones Colombia 2026: Petro responde a alerta de EE.UU. y De la Espriella recibe apoyo de Milei

El presidente Gustavo Petro reacciona a la alerta de la Embajada de EE.UU. sobre posibles protestas en la segunda vuelta electoral, mientras el candidato Abelardo de la Espriella obtiene respaldo del presidente argentino Javier Milei.

Las elecciones presidenciales en Colombia para el año 2026 se acercan a su desenlace con la segunda vuelta programada para el próximo domingo 21 de junio.

La campaña ha estado marcada por una intensa polarización política, debates sobre el rumbo económico y discusiones en torno a la seguridad y la institucionalidad del país. En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha reaccionado a una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la cual advierte sobre posibles manifestaciones y actos de violencia durante y después de la jornada electoral.

Petro, en un acto en Villavicencio, capital del departamento de Meta, instó a la Embajada a no asustar a los ciudadanos estadounidenses residentes en Colombia, asegurando que no ocurrirán incidentes graves gracias a la presencia de un gobierno demócrata en el país. El mandatario colombiano también reiteró su compromiso de no permanecer en el cargo ni un segundo más allá del 6 de agosto, fecha en que concluye su mandato, desmintiendo rumores sobre una posible permanencia ilegítima.

Por otro lado, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella ha recibido un importante respaldo internacional de parte del presidente argentino Javier Milei. Durante una conversación telefónica divulgada por la campaña de De la Espriella, Milei expresó su apoyo y expectativas de una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Argentina si el abogado resulta electo. De la Espriella, por su parte, prometió una relación inmejorable con el país sureño, en contraste con el actual gobierno de Petro.

Este respaldo se suma a otros pronunciamientos de líderes conservadores de la región que ven con buenos ojos un posible cambio de signo político en Colombia. Sin embargo, la contienda sigue siendo reñida, y ambos candidatos intensifican sus actividades proselitistas en los últimos días antes de los comicios.

La alerta de la Embajada de Estados Unidos detalla que se esperan cierres de fronteras, ley seca y otras medidas durante la jornada de votación, y advierte sobre posibles protestas que podrían generar interrupciones en el transporte y la movilidad. Esta advertencia ha generado reacciones encontradas, con sectores que la consideran una intromisión en los asuntos internos del país.

No obstante, las autoridades colombianas han garantizado que se mantendrá el orden público y que los comicios se desarrollarán con normalidad. En este clima de incertidumbre y expectativa, los colombianos se preparan para definir su futuro político en una elección que promete ser decisiva para los próximos cuatro años





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidenciales Colombia 2026 Gustavo Petro Abelardo De La Espriella Javier Milei Relaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Milei anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en ColombiaEl presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. En un mensaje en su cuenta de X, Milei afirmó que 'el camino es claro' y que el país merece más libertad en temas económicos y de seguridad.

Read more »

Javier Milei manifiesta su respaldo a De La Espriella a días de la segunda vueltaEl presidente argentino reveló parte de una llamada con el candidato y habló sobre el rumbo que tomará Colombia.

Read more »

Javier Milei respalda a Abelardo de la Espriella y afirma que Colombia se juega su futuroDe acuerdo con el jefe de Estado argentino, durante la conversación con De La Espriella abordaron temas relacionados con el crecimiento económico, la segur...

Read more »

Argentina's President Milei Supports De La Espriella for Colombian ElectionsJavier Milei, the president of Argentina, has announced his support for Abelardo de la Espriella, the presidential candidate for the upcoming elections in Colombia. Milei mentioned that he had a phone conversation with De la Espriella and they 'coincided in something fundamental'.

Read more »