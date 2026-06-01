Elecciones Colombia 2026: Resultados y reacciones

The news text provides an overview of the Colombian presidential elections, 2026, including the results and reactions from various political figures and analysts.

Elecciones Colombia , Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Andres Lozano/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)Así quedaron elecciones presidenciales 2026 Bogotá: Resultados tras último boletín de Registraduría"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública.

Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado". El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública.

Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la…La candidata del Centro Democrático anunció en rueda de prensa que, tras los resultados de la primeva vuelta presidencial, se une a Abelardo de la Espriella. , a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estamos firmes al lado de las ideas, de la libertad, de la iniciativa privada y de la democracia", dijo.

. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro. Ganó Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra y votaremos por él. Pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la cohesión social, de la economía fraterna y del Estado pequeño y austero".

"Me duelen los resultados (... ). Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad. Esta es una decisión seria que debo asumir (...

). Ella (Paloma Valencia), como líder del Centro Democrático, toma sus decisiones, así como yo, como líder de un movimiento de centro, tomaré las mías con respeto a los principios éticos "El reto que tenemos nosotros es que este millón de votos y muchas personas más nos plantemos, le digamos a Colombia que puede ser distinta. Nosotros representamos la esperanza de este país, y así vamos a seguir luchando como lo hemos luchado", señaló.

"Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia, es un defensor de la mafia, es un hombre sin escrúpulos, es una propuesta excluyente. Pero del otro lado, si no hay una corrección de fondo del sectarismo, de la corrupción", indicó.

"Hay una gran ganadora, la democracia y la Registraduría, que estuvo bajo ataque durante muchos meses (... ). Se demostró que el candidato del Gobierno calcó la favorabilidad del presidente Petro, pero tenemos el fenómeno del candidato Abelardo de la Espriella, con más de 10 millones de votos, que refleja el pensar de muchos colombianos", dijo en Caracol Radio.

"Abelardo supera el resultado de Petro en primera vuelta hace 4 años. Es sorprendente el resultado de Paloma Valencia, lo que hace ver que el poder movilizador de Álvaro Uribe no es tan fuerte como creíamos en la elección".

"Entramos a una contienda nueva. Tenemos dos candidatos con diferencia en ideología y en el método de gobernar. Creo que Colombia ha definido entre la seguridad u orden vs. la continuidad".

"Me siento feliz de ver que volverá la inversión privada y que Colombia no sacará corriendo a los inversionistas que tienen deseos de que no les cambien las reglas de juego. Me siento contento de volver a la seguridad energética", sostuvo





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Presidential Elections Iván Cepeda Abelardo De La Espriella Paloma Valencia Democracy Corruption Homophobia Machismo Responsibility Democracy Investment Energy Security

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026 EN VIVO: cuándo salen y dónde consultarlosLas urnas permanecerán abiertas hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que comenzará oficialmente el proceso de preconteo de votos en las más de 110.000 mesas instaladas en el país.

Read more »

Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026 EN VIVO: siga el preconteo voto a votoDesde las 4:00 de la tarde de este domingo 31 de mayo fueron cerrados los puntos de votación en toda Colombia e inicia el conteo de votos por parte de los jurados. En medio de la jornada miles de ciudadanos arribaron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Read more »

Resultados Elecciones Presidenciales Colombia 2026: Minuto a minuto y boletines oficialesSiga en vivo los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Boletines de la Registraduría y minuto a minuto en directo.

Read more »

Elecciones presidenciales Colombia 2026: Resultados parciales muestran liderazgo regional de Cepeda y De la EspriellaCierre de urnas y conteo inicial en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 revelan un mapa electoral dividido. Iván Cepeda lidera en Cali y Barranquilla, mientras Abelardo de la Espriella aventaja en Medellín y Bucaramanga. Antioquia muestra una competencia cerrada. Siga las actualizaciones.

Read more »