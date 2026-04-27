Elecciones comunales en Barranquilla registran récord de participación ciudadana

Más de 34.000 ciudadanos votaron para elegir a los dignatarios de 157 Juntas de Acción Comunal (JAC) en una jornada democrática que superó las expectativas con un 68,7% de participación. Las autoridades destacaron el éxito del proceso y el restablecimiento de derechos a Silvia Gette para reasumir la rectoría de la UniAutónoma.

En las elecciones comunales celebradas el 26 de abril en Barranquilla , se registró una notable participación ciudadana del 68,7%, según datos proporcionados por el Distrito.

Este evento democrático permitió la elección de dignatarios para 157 Juntas de Acción Comunal (JAC), con la instalación de cerca de 200 mesas de votación distribuidas en diversos sectores de la ciudad. La jornada transcurrió de manera exitosa, a pesar de que algunas JAC no pudieron participar debido a acuerdos mutuos con la Administración distrital o por circunstancias de fuerza mayor.

En total, más de 34.000 ciudadanos ejercieron su derecho al voto, reafirmando su confianza en la organización comunal como un pilar fundamental para la construcción de un futuro más próspero y equitativo. Las autoridades presentes, incluyendo el Ministerio del Interior, la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Federación Comunal Distrital y Departamental, la Policía Nacional y otras entidades competentes, destacaron la importancia de este proceso para fortalecer la participación ciudadana y la democracia local.

Además, se anunció la negación de una tutela que impedía el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette para reasumir la rectoría de la UniAutónoma, lo que generó un ambiente de optimismo y renovación en el ámbito educativo y comunitario. Los resultados de estas elecciones reflejan el compromiso de los barranquilleros con el desarrollo de sus barrios y su disposición a trabajar en conjunto con las instituciones para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

La organización y el éxito de este proceso electoral comunal son un claro ejemplo de cómo la participación activa de la ciudadanía puede impulsar cambios significativos en la sociedad





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Comunales Barranquilla Participación Ciudadana Juntas De Acción Comunal Silvia Gette

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más de 9.500 jóvenes en Colombia podrán reclamar hasta $1.000.000 durante este mesLos jóvenes beneficiarios podrán acceder al monto siempre que cumplan con algunos requisitos del programa liderado por Prosperidad Social.

Read more »

Este domingo, elecciones comunales: 50.000 ciudadanos habilitados para votar en BarranquillaLa jornada electoral se desarrollará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Read more »

Más de 500 policías acompañan las elecciones de Juntas de Acción ComunalLos uniformados estarán desplegados antes, durante y después de la jornada electoral para asegurar el orden público y la tranquilidad ciudadana.

Read more »

Elecciones de Juntas de Acción Comunal en Barranquilla avanzan con alta participación y algunos retrasosSe desarrollan las elecciones de Juntas de Acción Comunal en Barranquilla con una alta participación ciudadana, aunque se reportan retrasos en algunos puntos de votación. Las autoridades destacan la calma y el éxito de la jornada, así como la implementación de un certificado electoral para incentivar la participación.

Read more »

Bogotá impulsa cambio clave para motociclistas con campaña “Más lento, más pro”Bogotá lanza la campaña “Más lento, más pro” para motociclistas, una estrategia que busca reducir accidentes y cambiar la forma de conducir en la ciudad.

Read more »

Barranquilla registra participación histórica en elecciones de JAC 2026Las elecciones de Juntas de Acción Comunal en Barranquilla contaron con una participación ciudadana del 68,7%, la más alta en años. 34.379 personas eligieron a los representantes de 157 JAC en la ciudad.

Read more »