Las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos definen el control del Congreso y podrían pesar en los recursos de cooperación internacional para Colombia.

Las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos eligieron a quienes tendrán a su cargo 435 curules de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 del Senado y 36 gobernaciones. Con una votación de un poco más de 61 millones de personas, el resultado podría pesar en las relaciones con Colombia y en los avales de recursos que la administración de Donald Trump ha ofrecido al presidente Abelardo de la Espriella, por ejemplo para la lucha contra el narcotráfico. El boletín de El Espectador que recoge este análisis fue publicado un miércoles.

Aunque se trata de procesos internos de Estados Unidos, el nuevo escenario legislativo es seguido en Colombia porque muchos de los recursos de cooperación internacional destinados a los damnificados tras el terremoto deben pasar por el aval del Congreso. La pregunta central es qué ocurre si quienes dominan el Legislativo no están alineados con el Ejecutivo.

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Gregory Meeks y el Plan Marshall para el Pacífico colombiano

Gregory Meeks, demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, aseguró en una entrevista con María Alejandra Medina, editora de la sección Internacional de El Espectador, que buscará que una cantidad significativa de los recursos para Colombia se apruebe en la Cámara. La conversación se realizó justo antes de las elecciones.

Según el relato de la entrevista, Meeks había sostenido una charla con el presidente Abelardo de la Espriella luego de que el mandatario manifestara su apoyo a la republicana María Elvira Salazar en las elecciones de medio término. Meeks consideró esa actuación una interferencia indebida. Durante el diálogo, el congresista explicó que cree en una relación bipartidista con Estados Unidos, tanto con demócratas como con republicanos.

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Meeks también habló del Plan Marshall que el presidente quiere sacar adelante en Chocó y en la costa del Pacífico para ayudar a las personas devastadas por la emergencia. El congresista afirmó que quiere apoyar ese plan y los recursos que irán a Colombia. Recordó además que el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió mil millones de dólares para Colombia durante la toma de posesión del presidente, a la que Meeks asistió.

Cómo funciona el control del Congreso en Estados Unidos

Para que un partido político controle la Cámara de Representantes necesita 218 curules, mientras que en el Senado requiere 51 escaños. En los gráficos del boletín, el color rojo identifica a los republicanos y el azul a los demócratas.

Donald Trump es el presidente número 47 de Estados Unidos y hace parte del Partido Republicano. El sistema de pesos y contrapesos de la democracia estadounidense busca que el Ejecutivo y el Legislativo se controlen mutuamente, y por eso el control de las cámaras determina en buena medida qué proyectos y presupuestos pueden avanzar.

Resultados parciales y los dos años que le quedan a Trump

Los demócratas se quedaron con 54 escaños en el Senado, mientras que los republicanos, partido de Trump, obtuvieron 44. En la Cámara de Representantes, los demócratas lograron 255 curules y los republicanos 167.

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En el caso de las gobernaciones, los demócratas sumaron 28 elecciones y los republicanos 20. Según el boletín, esas son las cifras finales hasta ahora, pero todavía se siguen contando los votos en varios puestos. Con estos resultados, la presidencia de Trump en los dos años que le quedan al frente de la Casa Blanca dependerá de cómo se relacione con un Congreso con mayoría demócrata en la Cámara.