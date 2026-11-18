El triunfo demócrata en 2024 abre una carrera presidencial 2028 sin Trump ni expresidentes. Analizamos a los candidatos republicanos y demócratas en juego.

La carrera para la presidencia de los Estados Unidos de 2028 ha iniciado formalmente con un escenario sin precedentes en más de una década. Con la finalización del conteo de votos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, se confirma que la Casa Blanca se define sin la participación de Donald Trump ni de ningún expresidente. Esta situación marca la primera ocasión desde el año 2016 en que la papeleta electoral carece tanto del mandatario en ejercicio como de exmandatarios, generando una incertidumbre histórica sobre quiénes liderarán las principales fuerzas políticas.

Mecanismo constitucional y el fin del mandato Trump

La Constitución de los Estados Unidos establece un límite estricto que impide al presidente Donald Trump buscar un tercer mandato consecutivo. Este requisito legal, sumado a la decisión política de no postularse nuevamente, elimina la figura más dominante de la política republicana de los últimos años del proceso electoral. El vacío generado ha redistribuido las fuerzas internas de ambos partidos, obligando a los estrategas a recalibrar sus alianzas y a identificar nuevas figuras que puedan capturar la lealtad del electorado.

Also read Regasificadora de Palermo: inversión de US$180 millones busca aportar hasta 180 millones de pies cúbicos de gas

La ausencia de Trump y de otros expresidentes crea un panorama donde la legitimidad histórica ya no sirve como garantía automática de victoria. Los analistas políticos señalan que la ausencia de figuras con nombre propio en el tarjetón obliga a los votantes a evaluar candidatos basándose en sus programas y desempeño reciente, en lugar de en su trayectoria previa como jefes de estado. Este cambio estructural eleva la importancia de las primarias y consolida a los gobernadores y senadores como los actores centrales de la próxima contienda.

Candidatos demócratas y el poder de los moderados

Los demócratas salen políticamente fortalecidos tras su triunfo en ambas cámaras del Congreso, pero enfrentan el desafío interno de unificar a tres corrientes ideológicas distintas bajo un solo nombre. Los moderados, que lograron victorias significativas en territorios republicanos, se perfilan como los principales contendientes. El senador Jon Ossoff, reelegido en Georgia con un margen de 18 puntos, es considerado uno de los favoritos, aunque se ha negado públicamente a aspirar al cargo. Le siguen en relevancia el senador Raphael Warnock y los gobernadores Josh Shapiro de Pensilvania, reelegido con 22 puntos de ventaja, y Andy Beshear de Kentucky.

Advertisement

El éxito de candidatos como James Talarico en Texas ilustra la estrategia viable para la coalición demócrata. Talarico se convirtió en el primer demócrata en elegir un senador por Texas en casi cuatro décadas, al vencer a Ken Paxton, candidato respaldado por Trump. Su plataforma, centrada en proteger el petróleo y el gas natural junto con el reforzamiento de la frontera, demuestra que los perfiles menos volcados a la izquierda tienen mayor competitividad en estados clave como Pensilvania, Georgia o Texas.

Por otro lado, la ala más izquierda del Partido Demócrata, liderada por el senador Bernie Sanders, busca consolidar su influencia con nombres como Alexandria Ocasio-Cortez y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Las propuestas de Mamdani, que incluyen el congelamiento de arriendos regulados, la creación de supermercados públicos y mayores impuestos a los ricos, resuenan fuertemente en bases activistas. Sin embargo, análisis de la Brookings Institution indican que candidatos respaldados por Socialistas Democráticos de Estados Unidos han concentrado sus victorias en primarias de territorios con clara ventaja demócrata, limitando su expansión nacional.

La bandera fiscal más visible de Sanders, el impuesto a los multimillonarios, enfrentó resistencias significativas, hundiendo incluso en California, un estado demócrata tradicional. Además, la izquierda logró triunfos局部的, como la elección del senador Abdul El-Sayed en Míchigan, pero la dinámica nacional sigue favoreciendo a candidatos que puedan persuadir a votantes moderados y de centro-izquierda en estados disputados.

Disolución de la coalición republicana y nuevos líderes

En el Partido Republicano, la sucesión de Donald Trump se presenta como un rompecabezas complejo sin un heredero natural claro. JD Vance, el vicepresidente y símbolo del movimiento MAGA, enfrentó una derrota electoral en su propio estado, Ohio, donde los demócratas recuperaron la gobernación y la curul senatorial que él abandonó. Vance atribuyó las pérdidas a la guerra con Irán, una decisión en la que el propio Trump participó, lo que ha debilitado su narrativa de éxito. La coalición que Vance debía heredar se desintegra, especialmente entre los hispanos que migraron hacia los demócratas tras las políticas migratorias de Trump y entre una derecha antiintervencionista frustrada.

Advertisement

El secretario de Estado Marco Rubio emerge como una alternativa seria, representando al Partido Republicano anterior a Trump con un perfil más moderado. Rubio ha sido protagonista en temas que van desde Venezuela hasta Irán, y cada vez más congresistas intentan convencerlo de que se lance a la presidencia. Aunque inicialmente prometió apoyar a Vance, Rubio hoy evita confirmar su interés, lo que genera especulación sobre si puede unir a los distintos alas del partido.

La figura de Donald Trump Jr. representa una incógnita mayor. Aunque declaró no tener interés en la presidencia, las encuestas muestran un apoyo sustancial. En una encuesta de Harvard CAPS/Harris realizada en septiembre, Trump Jr. alcanzó el segundo lugar entre los republicanos con un 24 por ciento de intención de voto. Dado el personalismo característico de la familia Trump, su eventual candidatura no puede descartarse, especialmente si la fractura entre Vance y Rubio se profundiza.

El impacto decisivo del voto hispano en 2028

El peso del voto hispano se consolida como la variable más determinante en la carrera de 2028. Según datos del Pew Research Center, Donald Trump obtuvo cerca del 48 por ciento de este voto en 2024, un récord moderno para un republicano. Sin embargo, dos años después, la dinámica ha cambiado drásticamente. Las redadas de la Agencia de aplicación de la inmigración y las aduanas (ICE) junto con el encarecimiento del costo de vida han aumentado la ventaja demócrata entre los hispanos en más de 20 puntos, según encuestas a boca de urna.

El caso de María Elvira Salazar, congresista republicana de Miami, ejemplifica este cambio de tendencia. Salazar, que antes respaldaba mayores recursos para el ICE, ganó en 2024 por más de 20 puntos en un distrito con una mayoría latina de siete de cada diez habitantes. Este año, tras criticar al presidente por el exceso en las medidas migratorias, conservó su curul por apenas unos 1.000 votos. Esta erosión en la base republicana fuerza a los candidatos a replantear sus propuestas sobre inmigración y economía para recuperar la confianza de esta coalición electoral vital.