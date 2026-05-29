Elecciones en Antioquia: trasladan 9 puestos de votación y persisten riesgos de seguridad en Briceño y Anorí

A dos días de las elecciones, la Registraduría reporta movimientos logísticos en nueve puestos por problemas de infraestructura, mientras persiste el riesgo extraordinario en 21 municipios por grupos armados. Las autoridades garantizan la seguridad con más de 12.000 uniformados.

A dos días de las elecciones del próximo domingo 31 de mayo, las autoridades civiles, militares y electorales de Antioquia entregaron un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de la jornada democrática, aunque reconocieron que persiste el riesgo extraordinario en 21 municipios por la presencia de grupos armados ilegales.

La Registraduría Nacional confirmó que el proceso logístico ya comenzó en los 125 municipios del departamento, especialmente hacia las zonas rurales más apartadas, donde desde este viernes se adelanta el traslado de jurados de votación, material electoral y funcionarios con acompañamiento de la fuerza pública. El delegado de la Registraduría en Antioquia, Adolfo Fernández, indicó que en el departamento están habilitados para votar, el próximo domingo, más de 5 millones 448 mil ciudadanos, distribuidos en 15 mil 801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios.

Asimismo, la jornada contará con el acompañamiento de 114 mil 301 jurados de votación. La Registraduría informó que hubo movimientos logísticos en nueve puestos de votación por problemas de infraestructura en algunas instituciones educativas. Según explicaron, los cambios se hicieron dentro de las mismas zonas o veredas y no implican traslados hacia las cabeceras municipales.

En Medellín, el puesto de la parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer fue trasladado al Centro Educativo Pachamama, debido a que la infraestructura no era adecuada. En Cañasgordas, el puesto C.E La Herradura, en el corregimiento La Balsa, fue movido a la caseta de la Junta de Acción Comunal de La Balsa. En Salgar, la Caseta Comunal La Gulunga fue trasladada a la Caseta Comunal La Gulunga Alta por riesgo estructural tras un sismo.

En Remedios, la Institución Educativa Rural La Cruzada fue trasladada a la sede B de la misma institución por fallas en la infraestructura. En Ituango, el puesto C.E. R Bonanza, en la vereda Finlandia, fue trasladado al C.E. R Patricio Sucerquia, en el centro poblado Pascuita.

En El Bagre, el puesto ubicado en la cárcel municipal fue trasladado al Centro de Formación Minero Ambiental Sede Roldán por abandono. En Betania, la Institución Educativa Perla del Citara fue movida al Coliseo Antonio Roldán Betancur. En Campamento, el Coliseo Municipal fue trasladado al Centro Día. En Urrao, la Escuela Anexa Normal Sagrada Familia fue movida a la sede Cacique Toné de la Institución Educativa Monseñor Iván Cadavid.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, reconoció que en varios territorios con presencia de estructuras criminales podrían existir presiones hacia la población civil, especialmente en Briceño y Anorí.

"Estos días ha tenido amenazas, han hecho desplazar a algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño, ha habido una actividad criminal de los narcotraficantes amenazando a la población civil, pero la garantía es la presencia de la Fuerza Pública", afirmó. Las autoridades detallaron que los municipios con mayores riesgos están ubicados en subregiones como el Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia, donde grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN tienen presencia.

"Una cosa es lo que ellos le digan al campesino y otra muy distinta lo que ese ciudadano haga al momento de llegar a la mesa de votación", señaló el funcionario. Pese a ello, insistieron en que la presencia de Ejército, Policía, Armada y vigilancia aérea permitirá garantizar la seguridad. El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caicedo, explicó que más de 12.100 uniformados estarán desplegados en 95 municipios bajo responsabilidad del Ejército.

Por su parte, la Policía Nacional anunció que desde el pasado miércoles comenzó el despliegue operativo en los 125 municipios y recordó que desde este sábado entrará en vigencia la ley seca y otras restricciones. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para salir a votar de manera tranquila y temprana, respetando las medidas de bioseguridad. La Registraduría recordó que los votantes deben consultar su puesto de votación antes de acudir, ya que hubo cambios logísticos.

En total, más de 5 millones 448 mil antioqueños están habilitados para ejercer su derecho al voto en 15.801 mesas distribuidas en 1.280 puestos. La jornada electoral se perfila como un desafío logístico y de seguridad, pero las autoridades confían en que se desarrollará con normalidad en la mayoría del territorio





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