Elecciones en Colombia 2026: Abelardo de la Espriella anuncia su disposición a un debate con condiciones

Abelardo de la Espriella ha anunciado su disposición a participar en un debate con su rival, Iván Cepeda, pero con una condición: que se incluyan a los cuatro candidatos en la segunda vuelta. Esto ha generado controversia y ha llevado a la denuncia de un militante de la campaña de Iván Cepeda por ofrecer beneficios y afirmando que 'la plata debe llegar a donde tiene que llegar'.

En las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, Abelardo de la Espriella anunció su disposición a participar en un debate con su rival, Iván Cepeda .

Sin embargo, puso una condición: que se incluyan a los cuatro candidatos en la segunda vuelta, que definirá al futuro mandatario de Colombia. Ambas campañas siguen ejecutando sus estrategias para llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. En un video publicado por el candidato Iván Cepeda, se observa a un militante de su campaña en un supuesto encuentro político en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar.

El Partido Cambio Radical replicó la grabación y denunció que se trataría del coordinador de la campaña en este municipio. El militante en cuestión habló sobre la importancia de organizar las cosas y mencionó que no le importa aparecer con un título, sino que le importa el país y sus hijos.

Sin embargo, la grabación también muestra que el hombre ofrece beneficios y afirma que 'la plata debe llegar a donde tiene que llegar'. Esto ha generado controversia y el Partido Cambio Radical ha cuestionado al candidato directamente, señalando que el país espera explicaciones claras, no silencios ni evasivas.

El registrador nacional, Hernán Penagos, ha comentado sobre la reacción del presidente Gustavo Petro y la de su candidato Iván Cepeda, asegurando que no había ningún elemento para dudar y que está muy triste por la irresponsabilidad institucional, la desinformación y la mentira





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