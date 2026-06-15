Elecciones en Colombia 2026: Segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras primera ronda sin ganador claro

Análisis de la contienda electoral para la presidencia de Colombia 2026-2030, con resultados de primera vuelta, marco constitucional, denuncias de irregularidades y contexto histórico de segundas rondas en el país.

La contienda electoral para la sucesión del mandatario Gustavo Petro en el periodo 2026-2030 se ha intensificado con dos candidatos principales: Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el senador Iván Cepeda , del Pacto Histórico.

Los resultados de la primera vuelta, realizada el pasado 21 de junio, mostraron a de la Espriella a la cabeza con 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 por ciento, mientras que Cepeda obtuvo 9.688.361 sufragios, el 40,90 por ciento. Dado que ningún aspirante alcanzó el 50 por ciento más uno de los votos requerido por el artículo 190 de la Constitución Política de 1991, el proceso se definirá en una segunda vuelta que se celebrará tres semanas después, tal como lo establece la norma.

Este escenario es común en la historia electoral reciente del país, donde solo el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha logrado la victoria en primera vuelta, en 2002 y 2006, con el 54,51 y 62,35 por ciento de los votos, respectivamente. Desde entonces, las elecciones presidenciales han necesitado de una segunda ronda, como en 2010, cuando Juan Manuel Santos venció a Antanas Mockus.

En el actual proceso, el presidente Gustavo Petro ha mencionado la existencia de un empate técnico entre los dos candidatos, aunque la mayoría de las encuestas le dan una ligera ventaja al abogado de la Espriella. La campaña para el balotaje ha estado marcada por denuncias cruzadas. Por un lado, simpatizantes de de la Espriella han señalado posibles irregularidades en la selección de jurados para la segunda vuelta, sugiriendo una desigualdad que podría beneficiar a su rival.

Por otro, de la Espriella denunció que grupos ilegales en Cauca y Nariño estarían presionando a las comunidades para que no voten por él. Asimismo, se anunció que se interpondrá una queja contra el gobernador Erasmo Zuleta por utilizar la Feria de la Ganadería para hacer propaganda electoral a favor de de la Espriella, lo que podría constituir una infracción a las normas de equidad.

Mientras tanto, en el ámbito internacional, las elecciones peruanas de 2026 han sido mencionadas como referencia, mostrando la atención regional en procesos electorales complejos. Expertos como Thierry Ways han publicado una cartilla con seis argumentos dirigidos a los indecisos, buscando influir en la decisión de los electores de cara al 21 de junio. Ante la polarización, hubo un llamado general a respetar los resultados, especialmente tras el silencio inicial del presidente Petro sobre los comicios de primera vuelta.

En paralelo, los equipos de campaña de ambos candidatos realizaron cierres de campaña en distintas ciudades: de la Espriella en Buga, Valle del Cauca, y Cepeda en Soledad y Bogotá. El entorno digital también jugó un papel importante, con recomendaciones de registrarse en boletines y usar aplicaciones como la de EL TIEMPO para seguir la cobertura en tiempo real.

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