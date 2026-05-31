Elecciones en Colombia: Cepeda y De la Espriella lideran con ventajas regionales en conteo preliminar

Resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Colombia revelan una competencia ajustada entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, con diferencias notables en ciudades clave como Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Medellín y Cali, lo que indica una fuerte polarización geográfica del voto.

Los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Colombia muestran un escenario electoral fragmentado y una competencia reñida entre los principales candidatos, con variaciones significativas en el apoyo regional.

Según los datos parciales de varios centros de conteo, el candidato Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda emergen como los dos看图 contestatarios más fuertes, aunque con ventajas que cambian drásticamente de una ciudad a otra. En Bucaramanga, De la Espriella lidera con un 46.42% frente al 42.85% de Cepeda, mientras que en Pereira la ventaja se reduce: De la Espriella obtiene 42.32%, Cepeda 38.42% y Paloma Valencia aparece con un 8.33%.

En Barranquilla, el panorama se invierte claramente a favor de Cepeda, quien logra un 48.54% contra el 42.47% de De la Espriella, con Sergio Fajardo alcanzando un 3.39%. Medellín muestra una preferencia por De la Espriella (43.52%) sobre Cepeda (29.41%), en tanto que Cali registra una amplia ventaja para Cepeda con 54.71%, dejando a De la Espriella en 28.67% y a Valencia en 7.73%.

Estas cifras reflejan una marcada división geográfica en las preferencias electorales, posiblemente vinculada a factores regionales, identidad partidista y mensajes de campaña específicos. El alto porcentaje de voto en blanco o por candidatos menores en algunas localidades sugiere también un descontento o indecisión significativa en parte del electorado.

La jornada electoral, caracterizada por una alta participación y un ambiente de tensión política, ha generado expectativas sobre el resultado final y la posibilidad de una segunda vuelta, dado que ninguno de los candidatos parece haber alcanzado la mayoría absoluta en los cómputos iniciales. Los observadores nacionales e internacionales están atentos al escrutinio final, que determinará si la ventaja de Cepeda en zonas urbanas costeras o la de De la Espriella en regiones del interior se consolida para definir al próximo presidente de la República





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