Elecciones en Colombia: Cundinamarca preparado para recibir a más de 40 millones de votantes

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el departamento está listo para las elecciones, con más de 6.400 efectivos de seguridad y 648 puestos de votación habilitados.

Más de 40 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto durante estos comicios. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca , Jorge Emilio Rey, el departamento ya está listo para esta jornada.

El mandatario explicó que se ha finalizado el consejo de seguridad junto a la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y las diferentes entidades del departamento. En total, Cundinamarca tendrá habilitados 648 puestos de votación y 6.916 mesas para recibir a los votantes. Más de 6.400 hombres y mujeres del Ejército y la Policía estarán presentes en el 100% de los puestos de votación, garantizando seguridad y acompañamiento permanente durante toda la jornada electoral.

Además, el gobernador indicó que se dispondrá de personal y maquinaria para atender emergencias en caso de lluvias. La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hará parte del Puesto de Mando Unificado que estará activo de manera permanente durante el domingo para responder ante cualquier eventualidad. Jorge Emilio Rey fue enfático al afirmar que todo lo relacionado con la logística, la seguridad y el orden público para salir a votar está garantizado.

Estas elecciones representan un hito en la democracia colombiana, con una alta participación esperada. La Registraduría Nacional ha dispuesto de todos los mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera rápida y segura. En Cundinamarca, las autoridades locales han trabajado en conjunto con la Policía y el Ejército para asegurar que no haya contratiempos.

Se han implementado planes de contingencia para posibles alteraciones climáticas, con maquinaria lista para despejar vías y garantizar el acceso a los puestos de votación. La comunidad ha respondido de manera positiva, mostrando interés en participar en la definición de sus gobernantes locales. Este proceso electoral no solo es importante por la elección de alcaldes y gobernadores, sino también por la elección de concejales y diputados, que tendrán un impacto directo en el desarrollo regional.

La jornada electoral en Cundinamarca se perfila como un ejemplo de organización y compromiso cívico. Con más de 6.400 efectivos de seguridad desplegados, los ciudadanos pueden sentirse tranquilos al acudir a las urnas. El gobernador Rey destacó que las medidas de seguridad son exhaustivas y cubren todos los puntos críticos.

Además, recordó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la democracia. Hizo un llamado a los votantes para que asistan con su cédula de identidad y respeten las normas establecidas en los puestos de votación. Las autoridades también han dispuesto de canales de comunicación para reportar cualquier incidente.

Con un amplio despliegue logístico y humano, Cundinamarca está preparada para recibir a los millones de colombianos que saldrán a ejercer su derecho al voto, en una jornada que promete ser pacífica y ordenada





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombia Cundinamarca Votación Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dólar en Colombia: ¿cómo se comporta la divisa en la semana de elecciones presidenciales?El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja durante el arranque de la última semana de mayo.

Read more »

Elecciones presidenciales en Colombia afectadas por presunta participación en política de Gustavo PetroLa recta final hacia la primera vuelta presidencial avanza bajo una fuerte controversia por las denuncias de intervención electoral contra el mandatario y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Read more »

Suspensión de porte de armas por elecciones presidenciales: aplica de esta forma en Bogotá y CundinamarcaLa institución señaló que, en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, se mantendrá la suspensión de los permisos para el porte de armas de fueg...

Read more »

Anuncian la suspensión de permisos de porte de armas por elecciones en Bogotá y CundinamarcaEl Ejército suspendió temporalmente los permisos de porte de armas en Bogotá y varias zonas del país por las elecciones presidenciales.

Read more »