Elecciones en Colombia: Tres candidatos en carrera para una segunda vuelta en junio

A un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario se presenta con tres candidatos favoritos para una posible segunda vuelta el 21 de junio. Iván Cepeda lidera las encuestas, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, mientras el resto de aspirantes apenas superan el 1% de intención de voto.

A un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 31 de mayo, el panorama electoral se presenta con una alta incertidumbre debido a la posibilidad de una segunda vuelta programada para el 21 de junio.

De las 13 candidaturas inscritas, solo tres aspirantes destacan en las encuestas con porcentajes significativos de apoyo, lo que ha concentrado la campaña en estos contendientes. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, lidera las preferencias con más del 35% de intención de voto, seguido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con alrededor del 25%, y Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, con cerca del 22%.

El resto de candidatos, entre ellos exalcaldes como Sergio Fajardo, Claudia López y Carlos Caicedo, así como exsenadores y exministros, apenas superan el 1% en las encuestas, lo que refuerza la idea de un escenario abierto donde ningún candidato tiene suficientes votos para ganar en primera vuelta. La definición más probable será en una segunda vuelta entre Cepeda y uno de los dos que le siguen en las encuestas.

Cepeda, visto con desconfianza por la derecha y parte del centro por su ideario de izquierda, defiende un modelo de crecimiento económico, democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental. Por otro lado, De la Espriella, alineado con figuras como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, propone un gobierno libre de políticos tradicionales, un Estado reducido y la construcción de megacárceles para combatir la corrupción.

Entre estas visiones, Paloma Valencia, discípula del expresidente Álvaro Uribe, representa una derecha menos radical que busca atraer al centro. Su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, un economista independiente y homosexual asumido, ha aportado un aire fresco a la campaña, aunque existen diferencias entre ambos.

Valencia enfrenta también la oposición de sectores que no ven con buenos ojos a una mujer presidenta, a pesar de la presencia de líderes femeninas en la administración pública y el sector privado, como la vicepresidenta Francia Márquez. En la carrera también están la exalcaldesa Claudia López y la empresaria Sondra Macollins, pero Valencia intenta recoger las banderas del empoderamiento femenino.

En un video de campaña, Valencia recordó que cuando una mujer votó por primera vez en Colombia, muchos dijeron que no era el momento, y cuando una mujer llegó al Congreso, muchos afirmaron que ese no era un lugar para ellas. Sin embargo, cuando una mujer viajó a la Luna, el mundo entendió que las mujeres no tienen límites





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