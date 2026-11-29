El Partido Popular lidera las encuestas con 128 escaños, superando al PSOE en 12 curules. Conoce los datos demográficos, el sistema D'Hondt y la situación política española antes de las urnas.

Las elecciones generales anticipadas en España se celebrarán mañana, domingo, marcando un punto de inflexión crucial en la trayectoria política del país. Según el último sondeo publicado por DatosRTVE, el Partido Popular se consolida como el partido más votado con una proyección de 128 escaños en el Congreso de los Diputados. Esta cifra sitúa a la formación de centroderecha claramente en cabeza, superando al principal competidor, el Partido Socialista Obrero Español, que alcanza 116 escaños. La diferencia entre ambas fuerzas políticas se mantiene en 12 curules, un margen que define la tensión de la jornada electoral.

Resultados electorales y proyección de escaños

Los datos electorales proyectados revelan un panorama parlamentario fragmentado pero con un líder claro al inicio del conteo. Tras el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, la formación Vox ocuparía el tercer lugar con 61 curules. El Frente Amplio se situaría en la cuarta posición con ocho escaños. Otras formaciones como Compromís, Front Valencià y Adelante Andalucía tendrían una representación reducida de tres curules cada una. Es destacable que la plataforma Podemos no alcanzaría la representación necesaria para ingresar al Congreso, lo que altera la dinámica tradicional de la izquierda española.

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Los resultados finales determinarán si Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español, puede continuar como presidente del Gobierno o si llega un nuevo líder ejecutivo. Los posibles protagonistas de este cambio incluyen al centroderechista Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, al líder de Vox, Santiago Abascal, o a Ada Colau, representante del Frente Amplio y figura destacada del feminismo de izquierda. La voluntad del electorado español definirá si se mantiene la corriente actual o si se abre un nuevo ciclo de coaliciones políticas complejas.

Contexto histórico y desgaste político

El analista Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, ofrece perspectivas clave sobre la evolución reciente del sistema de partidos. Explica que en las elecciones de 2023, el Partido Popular fue el más votado pero no logró formar una coalición de gobierno con Vox. Esto permitió a Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, generar un gobierno de minorías junto a Sumar y otras agrupaciones pequeñas, al ser la segunda fuerza más votada. En aquel entonces, el Partido Socialista Obrero Español había superado al Partido Popular, que gobernaba previamente tras una coalición.

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Durante su mandato de ocho años, Pedro Sánchez ha enfrentado un desgaste político significativo debido a diversas polémicas. Estas controversias incluyen investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción en su entorno político y familiar. A pesar de estas adversidades, ha demostrado capacidad política para imponerse frente a otros líderes. Por otro lado, los jóvenes han expresado descontento con el sistema de gobierno, lo que se ha traducido en marchas contra el alto costo de la vida y preocupaciones sobre la calidad de la educación pública en todo el territorio nacional.

Demografía y problemáticas sociales prioritarias

La situación económica y social influye directamente en las preferencias electorales. El Instituto Nacional de Estadística indica que, en 2025, el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años vivía con sus padres. Esta tendencia es más frecuente entre los hombres, con un 50,8 %, en comparación con el 37,5 % de las mujeres. El acceso a la vivienda y la emancipación juvenil se presentan como obstáculos estructurales que afectan la estabilidad demográfica y económica de las nuevas generaciones.

En cuanto a la inmigración, la población de España alcanzó los 49.618.622 habitantes al 1 de enero de 2026. Esto representa un crecimiento de 490.325 personas en un año. Del total de habitantes, el 14,7 % poseía nacionalidad extranjera y el 20,3 % había nacido fuera de España. Durante el año 2025, los mayores aumentos se registraron entre ciudadanos provenientes de Colombia, con 70.166 personas más, seguido por Venezuela con 46.885 y Marruecos con 34.313. Estos flujos migratorios son temas centrales en el debate político actual.

Mecanismo electoral y estrategias de coalición

El sistema electoral de España difiere del modelo colombiano y utiliza el sufragio por partidos con listas cerradas en las provincias para el Congreso. Para el Senado, el voto se realiza por candidatos individuales. El presidente no es elegido directamente por la población, sino que debe ser investido por el Congreso de los Diputados. Para la distribución de escaños se aplica la ley D'Hondt, creada por el jurista belga Victor d'Hondt, una fórmula matemática que asigna las curules según la cantidad de votos obtenidos. El partido más votado no tiene garantizado formar Gobierno automáticamente.

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La formación de Gobierno depende de conseguir los apoyos suficientes en el Congreso. El Partido Popular buscaría el respaldo de Vox y otras agrupaciones para alcanzar la mayoría necesaria. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español podría negociar con formaciones de izquierda y partidos regionalistas. El liderazgo político actual se centra en cuatro figuras: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. El programa de Alberto Núñez Feijóo incluye 249 medidas presentadas como la Cura de España, marcando una estrategia clara para abordar los problemas estructurales del país.