Elecciones en Perú: Cierran centros de votación tras jornada marcada por retrasos y complejidad

Más de 10.000 centros de votación en Perú cerraron sus puertas el domingo, con demoras en Lima que obligaron a extender el horario. El escrutinio se anticipa lento debido a la complejidad de la boleta electoral.

Más de 10.000 centros de votación en Perú cerraron sus puertas este domingo tras una extensa jornada electoral, marcada por contratiempos y demoras. A pesar de los reclamos de algunos candidatos que solicitaban una extensión del horario hasta el lunes, debido a los significativos retrasos en la instalación de mesas en diversos locales de Lima, las autoridades electorales finalizaron el proceso a las 18:00 hora local (23:00 GMT).

La ampliación del horario en una hora, inicialmente programado para concluir a las 17:00 hora local, fue una respuesta a los problemas suscitados, especialmente en la capital peruana, donde algunos centros abrieron con hasta cinco horas de retraso, generando malestar entre los votantes. Según los informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad responsable de la organización de las elecciones, se logró finalmente instalar el 99,8% de las mesas electorales.

Sin embargo, 15 centros de votación en Lima, con un total de 211 mesas, no pudieron ser instalados, lo que privó a 63.300 electores de la posibilidad de ejercer su derecho al voto. La complejidad del proceso de escrutinio, anticipado como lento y prolongado, se debe en parte a la compleja cédula de votación, que incluía a 35 candidatos presidenciales y cinco elecciones simultáneas.

Los peruanos no solo votaron por el presidente, sino también por la composición de un nuevo Parlamento bicameral, integrado por 60 senadores y 130 diputados, además de cinco representantes para el Parlamento Andino. La ONPE había previsto tener el 60% de los votos escrutados para la medianoche, pero debido a la extensión del horario, este objetivo no se cumplió.

La definición de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, se espera que se conozca en los próximos días, ya que las encuestas previas indicaban una reñida competencia voto a voto. Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas este domingo para elegir a las autoridades nacionales que dirigirán el país en el período 2026-2031, incluyendo la Presidencia, cargo que ha sido ocupado por ocho mandatarios en los últimos diez años, en medio de una persistente inestabilidad política.

Dada la fragmentación del electorado, ningún candidato presidencial contaba con la posibilidad de obtener la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, lo que asegura la realización de una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados. La jornada electoral, aunque marcada por desafíos logísticos, representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la democracia peruana.





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