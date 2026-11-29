Los ciudadanos ecuatorianos acuden a las urnas para elegir autoridades locales en un contexto político tenso, con el oficialismo de Daniel Noboa enfrentando la oposición del correísmo suspendido.

La jornada electoral para la renovación de las autoridades locales en Ecuador inició este domingo 29 de noviembre a las 7:00 hora local, momento en el que se abrieron los centros de votación para permitir el acceso a los más de 13,8 millones de ciudadanos habilitados para participar en este proceso. Los electores tienen hasta las 17:00 hora local para depositar sus sufragios, instante a partir del cual dará comienzo el escrutinio oficial que determinará la nueva composición política del país a nivel provincial y municipal, tras una campaña marcada por la intensa polarización entre el gobierno y la oposición principal.

Oficialismo busca consolidar poder local

La elección de 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes representa la primera gran prueba electoral a escala local para el partido Acción Democrática Nacional (ADN), formación política fundada por el presidente Daniel Noboa, quien ya se consagró ganador en las elecciones presidenciales celebradas en 2023 y las repetidas en 2025. El mandatario y su equipo político han involucrado activamente a las estructuras del partido en la campaña, con Noboa solicitando licencia de sus funciones en la Asamblea Nacional para participar personalmente en caravanas y actos de campaña distribuidos en distintas provincias del territorio nacional.

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El objetivo estratégico del oficialismo se concentra en desplazar a la principal fuerza de oposición, el correísmo, de las grandes ciudades y sus jurisdicciones adyacentes, destacando zonas clave como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, que han permanecido bajo el dominio histórico de dicha agrupación política. La consolidación de autoridades oficialistas en estos gobiernos locales es considerada vital para que Daniel Noboa fortalezca su base de poder político y administrativo, asegurando así una mayor estabilidad y control sobre los mecanismos de gestión regional que han sido tradicionalmente controlados por sus rivales.

Oposición dividida y suspensiones legales

La Revolución Ciudadana, el partido fundado por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017, ha sido suspendida de su registro oficial debido a una investigación abierta por la Fiscalía General del Estado que investiga presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la financiación de las campañas electorales presidenciales de 2023. Esta medida legal obligó a los candidatos simpatizantes de esta corriente política a dispersarse y presentarse bajo las listas de diferentes partidos políticos para intentar mantenerse en la contienda electoral, creando una situación fragmentada en las listas de candidatos.

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Además de las barreras legales, la oposición enfrenta la ausencia de varios de sus líderes más prominentes debido a detenciones judiciales, incluyendo al actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la excandidata presidencial Luisa González, quienes se encuentran privados de libertad por diversas causas legales en curso. Esta circunstancia ha limitado significativamente la capacidad operativa y la presencia pública de la corriente correísta en los comicios, generando un escenario de desigualdad competitiva que ha sido objeto de debate y crítica por parte de observadores internacionales y sectores políticos.

Controversia electoral y clima extremo

Las elecciones fueron anticipadas desde el calendario original previsto para el 14 de febrero de 2027 hacia esta fecha de noviembre 29, una decisión motivada por las predicciones de la virulencia del fenómeno climático El Niño, el cual podía provocar inundaciones severas al inicio del siguiente año. No obstante, este escenario climático ya se ha materializado en el territorio nacional, obligando a la reubicación de al menos 34 locales de votación debido a que estos se encontraron inundados e inutilizables para el desarrollo normal del proceso democrático, lo que añadió complejidad logística a la jornada.

La credibilidad del proceso también ha sido cuestionada por figuras internacionales, como el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó que la credibilidad de estos comicios está afectada por las condiciones bajo las cuales la oposición afronta el proceso. Esta valoración fue rechazada tanto por la misión de observación electoral desplegada por la OEA en el país como por el propio Gobierno de Daniel Noboa, quienes defendieron la normalidad y transparencia del evento electoral pese a las críticas.

Impacto social y seguridad ciudadana

Este proceso electoral tiene lugar en un contexto de alta violencia que ha posicionado a Ecuador entre los países con las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica, una realidad que llevó a Daniel Noboa a declarar desde principios de 2024 al país en situación de conflicto armado interno. El presidente ha calificado a las bandas criminales como terroristas y ha implementado medidas de seguridad extremas para garantizar el desarrollo de las votaciones, reflejando la gravedad de la crisis de seguridad que afecta la vida diaria de los ciudadanos.

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Además de elegir a los gobernantes locales, los votantes renovarán a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo clave encargado de designar a una amplia gama de autoridades del Estado, incluyendo la figura del fiscal general. La participación es obligatoria para los ciudadanos entre 18 y 64 años, mientras que es opcional para adolescentes de 16 y 17 años, personas mayores de 65 años, individuos con discapacidad, miembros de las fuerzas policiales y militares, así como para los ecuatorianos residentes en el extranjero, asegurando así la legitimidad democrática del nuevo cuerpo de autoridades.