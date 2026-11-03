Elecciones mitad de mandato EE.UU. impactan dólar y economía global

Los resultados electorales en EE.UU. definen el futuro regulatorio y fiscal, influyendo directamente en la cotización del dólar en Colombia y las expectativas de mercado.

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se llevan a cabo hoy con el objetivo de elegir a los miembros del Congreso. Estos comicios determinarán la composición futura del legislativo estadounidense y, según expertos financieros, podrían tener implicaciones significativas sobre las expectativas económicas, fiscales y regulatorias del país. A su vez, estos factores políticos inciden directamente en el valor del dólar frente a otras monedas globales.

Impacto económico y percepción pública

La relevancia de estas elecciones radica en su potencial para alterar el panorama financiero internacional. Los datos revelados por la encuesta económica de CNBC indican que el 65% de los encuestados no está de acuerdo con el manejo económico de Donald Trump. Adicionalmente, el 80% calificó la situación económica general entre mala y regular, lo que sugiere un clima de incertidumbre que puede traducirse en volatilidad para los mercados.

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Cotización del dólar en Colombia

En el contexto local, la divisa abrió al alza en $3.220, registrando una diferencia de $37,01 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.182,99. A las 8:00 a. m., el precio alcanzó un mínimo de $3.218,20 y un máximo de $3.236,90. Esta dinámica ocurre tras conocerse el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de Estados Unidos, que subió del 2,2% al 3,4%, junto con un ligero aumento anual del índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE) del 3% al 3,1%.

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Análisis estratégico y proyecciones

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana, aclaró que aunque octubre tuvo sensación alcista, fue bajista, abriendo en $3.298 y cerrando en $3.194, una caída de $104 con una fluctuación mensual de $216. Explicó que los cierres al alza fueron resultado de la anticipación a un aumento de 25 puntos porcentuales en las tasas de interés que finalmente no se presentó. En Colombia, el comportamiento se ha mantenido entre $3.200 y $3.220, pero los expertos advierten que si se supera ese rango, el dólar podría llegar fácilmente a $3.400.

Factores internos y mercados internacionales

Un factor determinante para la economía colombiana es la propuesta del proyecto de Ley de Rescate del gobierno de Abelardo de la Espriella, que contempla reajustar el IVA de productos como el café y el azúcar al 19%. La inflación anual hasta septiembre llegó al 6,29%. Mientras tanto, en criptomonedas Bitcoin cayó al US$76.497 (-2,28%), Ether a US$2.243,84 (-1,95%) y Solana a US$91,50 (-3,36%). Las acciones tecnológicas también sufrieron caídas, con Marvell Technology bajando un 13% y Oracle perdiendo un 9%.