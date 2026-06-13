Elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori lidera por 4.310 votos pero el resultado final depende de 1.556 actas impugnadas

La ONPE ha completado el 98,32% del escrutinio con una ventaja mínima de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez. Más de 1.500 actas impugnadas retrasan la proclamación oficial mientras los candidatos discrepan sobre la necesidad de una revisión conjunta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) de Perú ha completado el procesamiento del 100% de las actas electorales pendientes correspondientes a la segunda vuelta presidencial, aunque el resultado final aún no puede ser proclamado debido a la existencia de un numeroso conjunto de actas impugnadas.

Con el 98,32% del escrutinio completado, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, leads con un 50,012% de los votos, equivalentes a 9,043,384 sufragios, mientras que su contrincante, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene un 49,988%, es decir, 9,039,074 votos. Esta diferencia, de apenas 4,310 votos, nos sitúa ante un empate técnico que se resolverá una vez que los Jurados Electorales Especiales (JEE) procedan a revisar un total de 1,556 actas que han sido objeto de impugnación, observación o que presentan errores materiales.

La revisión de estas actas, que puede incluir un recuento voto por voto, prolongará varios días el escrutinio final. La candidata Fujimori ha consolidado su ventaja principalmente en la capital, Lima, en las zonas costeras y en el voto en el exterior. Por su parte, Sánchez ha logrado un fuerte respaldo en las regiones del centro y sur del país.

La ONPE procesó recientemente las nueve actas que faltaban, provenientes de un distrito en la región amazónica de Loreto, en la frontera con Brasil, un dato que ha permitido alcanzar el citado porcentaje de avance. Sin embargo, la resolución de las miles de actas impugnadas es ahora el paso crucial para definir al próximo presidente, un escenario que ha llevado a los equipos de campaña a intercambiar acusaciones y propuestas.

El viernes, Roberto Sánchez propuso a Keiko Fujimori una solicitud conjunta para una "revisión exhaustiva" de todo el proceso electoral, particularmente en las zonas donde su partido, Juntos por el Perú, denuncia presuntas irregularidades. Sánchez argumentó que dicha acción conjunta otorgaría "estabilidad, certeza y confianza total" a la ciudadanía, independientemente del resultado final.

Señaló que su partido ha detectado irregularidades en Lima y en el voto en el exterior, donde han pedido la anulación de varias mesas, a la vez que acusó a Fuerza Popular de pretender anular votos del sur del país. La respuesta fujimorista no se hizo esperar. Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, rechazó la propuesta, afirmando que su partido respetará el marco legal y esperará con prudencia a que concluya el escrutinio de los órganos competentes.

Galarreta recordó que "la democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana" y que el reconteo de votos no es una decisión que corresponda a los candidatos, sino a los Jurados Electorales Especiales. Subrayó que su formación respeta las instituciones y los procedimientos establecidos, y que serán los JEE quienes decidan qué actas pasan a un nuevo conteo.

El proceso electoral se desarrolla tras una década de profunda inestabilidad política en Perú, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes diferentes, lo que ha generado una fuerte crispación social y desconfianza en las instituciones. Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas el domingo pasado para elegir al mandatario que gobernará durante el quinquenio 2026-2031.

La tensión está en su punto máximo mientras la nación aguarda la resolución final de las actas observadas, en un contexto donde la极adamente estrecha diferencia de votos hace que cualquier cambio en el resultado de las mesas impugnadas pueda alterar el destino de la contienda. El mundo observa a Perú, un país con una larga tradición electoral pero marcado por recientes turbulencias, mientras sus instituciones procesan las alegaciones y se preparan para emitir un veredicto que deberá ser accepted por todas las partes para asegurar la gobernabilidad futura





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Perú 2026 Keiko Fujimori Roberto Sánchez ONPE Actas Impugnadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keiko Fujimori confirma victoria en Perú y espera resultados de ONPELa hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha confirmado su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú con un porcentaje del 98,22 % del escrutinio total. La candidata de Fuerza Popular espera los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para poder conversar con Roberto Sánchez, también fundador del partido Juntos por el Perú.

Read more »

Keiko Fujimori mantiene ventaja en elecciones presidenciales de PerúLa candidata del partido Fuerza Popular suma hasta el momento 9.035.493 votos, mientras que el candidato del partido Juntos por el Perú obtiene 9.034.466 votos.

Read more »

Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez en el escrutinio de PerúDe acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori alcanza el 50% de los votos, equivalentes a 9.036.048 sufragios.

Read more »

Elecciones en Perú: Sánchez propone reconteo y Fujimori prevé una semana más para conocer resultadosEl conteo, que está sobre el 98%, mantiene a Keiko Fujimori en primer lugar a una distancia de 1448 votos de Roberto Sánchez.

Read more »