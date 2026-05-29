Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: la quinta jornada de votaciones en el exterior y los comicios en el país

La quinta jornada de votaciones en el exterior y los comicios en el país se llevarán a cabo en Colombia a partir de las 8:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m. Este domingo 24 de mayo, los aspirantes a la Casa de Nariño dieron el cierre oficial a sus campañas presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró la situación de los votos marcados por Carlos Caicedo o Luis Gilberto Murillo tras su renuncia a sus candidaturas.

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia : empieza la quinta jornada de votaciones en el exterior; quedan 2 días para los comicios en el país a partir de las 8:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m.

, se llevará a cabo la jornada de votaciones de la primera vuelta electoral. De acuerdo con cifras oficiales, son 118.346 mesas ubicadas en 13.489 puestos en todo el territorio nacional. Cabe destacar que este domingo 24 de mayo, los aspirantes a la Casa de Nariño dieron el cierre oficial a sus campañas presidenciales. ¿Qué pasará con los votos marcados por Carlos Caicedo o Luis Gilberto Murillo tras renunciar a sus candidaturas?

El CNE aclaró la situación. Este domingo 31 de mayo, en el marco de la primera vuelta presidencial, el Valle de Aburrá contará con transporte gratuito en trenes y cables hasta las 6 p. m. , mientras los buses operarán con normalidad. La medida, que busca facilitar el traslado de los votantes a las urnas, da cumplimiento al Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 emitido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que esos tarjetones tendrán que ser calificados como "votos no marcados" y no contarán en el acumulado de ningún candidato ni del voto en blanco. Para esta elección, serán los correspondientes a Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo, en el caso de Clara López, su fotografía no aparecerá en el tarjetón porque renunció a su aspiración antes de la impresión de los mismos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que "Cuando un candidato a la Presidencia de la República presente renuncia formal a su postulación con anterioridad a la jornada electoral, la casilla de la tarjeta electoral que le corresponda deja de representar una opción legalmente válida". Finalmente, con la supervisión de los entes de control, auditores de las agrupaciones políticas y misiones de observación electoral, los medios magnéticos y las actas derivadas del procedimiento quedaron bajo estricta cadena de custodia, garantizando la integridad, trazabilidad y resguardo de la información electoral.

Un proceso electoral respaldado por mecanismos técnicos, auditorías permanentes y acompañamiento institucional, que permiten fortalecer las garantías de transparencia,Congelan el Código Fuente de las elecciones Auditores de las agrupaciones políticas, de las misiones de observación, de los organismos de control y auditorías externas verificaron este 28 de mayo en Bogotá el congelamiento y puesta en custodia del Código Fuente de los softwares de preconteo, digitalización, consolidación, divulgación. Los colombianos residentes en otros países tienen una semana para ejercer el voto.

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