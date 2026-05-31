Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: primera vuelta con más de 118.000 mesas y despliegue de seguridad

Este 31 de mayo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, con 118.346 mesas en 13.489 puestos de votación y un operativo de 246.000 efectivos de la Fuerza Pública. Los candidatos compiten por la Casa de Nariño bajo la regla de cierre puntual a las 4:00 p.m. sin admitir fila después de esa hora.

Este domingo 31 de mayo se desarrolla la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia , una jornada decisiva que definirá el futuro político del país.

Los ciudadanos acuden a las urnas en todo el territorio nacional para elegir entre un grupo diverso de candidatos, entre los que destacan Iván Cepeda Castro, Claudia Nayibe López Hernández, Sergio Fajardo Valderrama, Abelardo Gabriel de la Espriella y Paloma Susana Valencia Laserna, quienes buscan suceder al actual presidente y llegar a la Casa de Nariño. La votación está programada en horario continuo desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., un lapso durante el cual se habilitaron 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de votación a lo largo y ancho del país.

De estos puestos, 6.010 se ubican en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales, reflejando el desafío logístico de cubrir áreas dispersas y de difícil acceso. Para garantizar la seguridad y el orden público, las autoridades desplegaron aproximadamente 246.000 integrantes de la Fuerza Pública, un operativo que incluye policías y militares articulados con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Un punto crucial de la jornada es la puntualidad en el cierre de las urnas: las autoridades han recordado que quienes estén en fila a las 4:00 p.m. no podrán votar, por lo que se insta a los electores a planificar con anticipación su asistencia. La jornada electoral se monitorea en tiempo real desde múltiples puntos del país, con especial atención en localidades como Tunja en Boyacá, Puerto Carreño en Vichada, y Taraíra en Vaupés, entre otras, donde también rige la misma norma horaria.

El éxito de este proceso depende de la participación ciudadana y de la transparencia en el escrutinio, que comenzará una vez cerradas las mesas. Los resultados de esta primera vuelta determinarán si se requiere una segunda vuelta o si alguno de los candidatos logra la mayoría necesaria para ser proclamado presidente. Este escrutinio inicial se realizará bajo la observación de veedores nacionales e internacionales, lo que añade un capítulo de confianza institucional en medio de un contexto político polarizado.

La cobertura informativa se extiende a través de emisoras, canales de televisión y plataformas digitales, permitiendo a los colombianos seguir el minuto a minuto de una jornada que no solo elige un mandatario, sino que también establece las prioridades del próximoquinquenio en materia económica, social y de seguridad





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