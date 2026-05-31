Elecciones presidenciales 2026: inicia el conteo regresivo para el cierre de las urnas en varias localidades de Colombia

Siga el minuto a minuto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, con información sobre horarios, candidatos, seguridad y cobertura en localidades como BUCARAMANGA, SANTANDER y municipios de VICHADA y VAUPÉS.

Este 31 de mayo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia , jornada en la que los ciudadanos elegirán entre una amplia gama de candidatos que aspiran a ocupar la Casa de Nariño.

Los puestos de votación en todo el territorio nacional, compuestos por 118.346 mesas distribuidas en 13.489 centros, estarán abiertos desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Dentro de este horario, los electores podrán ejercer su derecho al sufragio, pero es importante señalar que quienes se encuentren en fila después de las 4:00 p. m. no podrán ser atendidos, por lo que se recomienda acudir con tiempo suficiente.

En total, 6.010 de los puestos están ubicados en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales, reflejando la diversidad geográfica del país. Para garantizar la seguridad durante la jornada, se ha desplegado un operativo con aproximadamente 246.000 integrantes de la Fuerza Pública, que velarán por el normal desarrollo de los comicios en todo el país.

Entre los candidatos que compiten en esta primera vuelta se encuentran Iván Cepeda Castro, Claudia Nayibe López Hernández, Sergio Fajardo Valderrama, Abelardo Gabriel de la Espriella y Paloma Susana Valencia Laserna, entre otros, cada uno con propuestas que buscan cautivar al electorado colombiano. Esta cobertura especial se enfoca en el avance de la jornada en varias localidades, incluyendo BUCARAMANGA, SANTANDER, así como en municipios de VICHADA y VAUPÉS como LA PRIMAVERA, CUMARIBO, SANTA ROSALÍA, PUERTO CARREÑO, YAVARATÉ y TARAIRA, donde se monitorea el flujo de votantes y el cierre de urnas.

La importancia de esta elección radica en la definición del rumbo político del país para los próximos años, y por ello, la participación ciudadana es fundamental. Se insta a los votantes a verificar sus lugares de votación y a cumplir con los protocolos de bioseguridad si aún aplican. Los resultados preliminares se esperan una vez cerradas las urnas y se realice el respectivo conteo, proceso que será vigilado por las autoridades electorales y observadores internacionales.

Esta jornada democrática representa un momento clave para la ciudadanía, quien con su voto decide el futuro de Colombia. La transmisión en vivo y el minuto a minuto permiten seguir de cerca cada incidente, reporte o anuncio oficial que surja durante el día, asegurando que la información llegue de manera oportuna a todos los colombianos





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