Elecciones presidenciales 2026: la carrera se reduce a tres gigantes políticos

Once aspirantes culminan una campaña marcada por alianzas, renuncias y un atentado que dejó al centro democrático sin su líder. Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia encabezan ahora las encuestas, mientras consultas internas y procesos de firma definieron el cuadro final.

Una nueva jornada electoral se presenta como el punto de inflexión del futuro político del país, con once candidatos presidenciales listos para disputar la Casa de Nariño después de una campaña que ha sido un verdadero laboratorio de alianzas, renuncias, consultas internas y sorpresas inesperadas.

Las encuestas actuales colocan a Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia como los principales contendientes, pero el camino que los condujo a este escenario estuvo lejos de ser lineal. Durante los primeros meses del proceso más de un centenar de dirigentes manifestaron su intención de presentar su candidatura, una cifra sin precedentes que reflejaba la fragmentación y la diversidad de fuerzas políticas que compiten por el poder.

Nombres como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Carolina Corcho, Gloria Inés Ramírez, Alfredo Saade, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, María José Pizarro, Andrés Guerra, Claudia López, Sergio Fajardo, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Miguel Uribe Turbay e Iván Cepeda resonaron inicialmente en los medios, pero la dinámica de la campaña fue reduciendo progresivamente la lista hasta conformar el cuadro actual de once aspirantes. En la fase inicial de la contienda, los pronósticos favorecían a personajes muy diferentes a los que hoy lideran las encuestas.

En la derecha, Miguel Uribe Turbay aparecía como una de las figuras con mayor proyección, respaldado por su paso por el Senado y por haber obtenido una de las votaciones más altas en las elecciones legislativas de 2022. En la izquierda, la atención se centraba en Gustavo Bolívar, considerado una de las voces más populares dentro del petrismo y un referente para los militantes jóvenes.

Sin embargo, a medida que la campaña avanzó, el apoyo a esas figuras se redistribuyó y el senador Iván Cepeda ganó protagonismo, consolidándose como el principal referente del sector progresista. Por su parte, Abelardo De la Espriella construyó una candidatura basada en una fuerte presencia en redes sociales y una postura política clara, logrando reunir más de cinco millones de firmas de apoyo, una de las mayores demostraciones de fuerza ciudadana en la historia reciente.

Ese impulso le permitió pasar de ser una cara conocida en los medios a un competidor serio dentro de la contienda presidencial. Uno de los momentos más dramáticos de la campaña ocurrió cuando Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el barrio Modelia de Bogotá. El hecho conmocionó al país y alteró radicalmente el panorama político.

Tras semanas de lucha por su vida, el dirigente falleció el 11 de agosto, dejando un vacío profundo en su partido y entre sus seguidores. El Centro Democrático se vio obligado a replantear su estrategia electoral y a iniciar un proceso interno para definir quién ocuparía la candidatura.

En esa competencia participaron Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, con la breve inclusión de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido, que buscó continuar el proyecto de su hijo. Finalmente, la consulta interna eligió a Paloma Valencia como la representante del uribismo en la contienda presidencial. El Pacto Histórico, por su parte, reunió inicialmente a Carolina Corcho, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Gloria Inés Ramírez, Susana Muhamad e Iván Cepeda como precandidatos.

Con el transcurso de la campaña, varios de ellos decidieron declinar sus aspiraciones para respaldar a Cepeda. Las adhesiones de Muhamad, Pizarro y Ramírez, sumadas a la renuncia de Bolívar, consolidaron al senador como el referente mayor de la coalición, culminando en una consulta respaldada por millones de votantes que lo ratificó como candidato presidencial del Pacto Histórico.

Las consultas interpartidistas, que surgieron como filtros cruciales, han sido una herramienta decisiva para depurar la lista de aspirantes y definir a los principales contendientes en los últimos meses. La contienda se perfila ahora como una batalla entre tres grandes bloques: el progresista encabezado por Iván Cepeda, el uribista representado por Paloma Valencia y el emergente liderado por Abelardo De la Espriella, cuyo mensaje digital ha captado la atención de un electorado cada vez más conectado y demandante de cambios estructurales.

La jornada electoral que se aproxima decidirá cuál de estas corrientes logrará articular una propuesta de gobierno capaz de responder a los retos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta la nación





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