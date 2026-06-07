Elecciones presidenciales Colombia 2026: Confrontación final entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a semanas de la segunda vuelta

Resumen de las últimas movidas en la campaña presidencial de Colombia 2026, con los debates, denuncias y estrategias de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a dos semanas de la segunda vuelta, incluyendo acusaciones de 'coalición electoral' y la declinación de Westcol.

A menos de tres semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, programada para el 21 de junio, la contienda política entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se intensifica con una serie de declaraciones, movimientos estratégicos y acusaciones cruzadas que configuran un escenario de alta polarización y tensión democrática.

Ambas campañas despliegan sus estrategias para conquistar los votos undecidios y asegurar la victoria en la Casa de Nariño, mientras surgen voces de alerta sobre posibles riesgos para la invests://... (text truncated for brevity





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