Elecciones presidenciales Colombia 2026: fechas, requisitos y rutas de movilidad para la segunda vuelta

La Registraduría Nacional informa sobre los aspectos clave para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 en Colombia. Conoce los horarios, el documento obligatorio, la consulta de puesto de votación y las medidas de movilidad en Bogotá para garantizar un proceso electoral ordenado.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda a la ciudadanía que la cédula de ciudadanía , ya sea en su versión física tradicional o digital, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales de segunda vuelta, programadas para el domingo 21 de junio.

Este llamado busca garantizar que ningún elector se presente a las urnas sin el documento obligatorio, evitando así inconvenientes que puedan afectar su participación. Las mesas de votación en todo el territorio nacional funcionarán en el horario establecido, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Mientras tanto, para los colombianos residentes en el exterior, el proceso de votación se extendió desde el lunes 15 de junio hasta el mismo día 21, ampliando la oportunidad de participación.

Las autoridades electorales subrayan que para este sufragio se mantiene el censo electoral de las elecciones anteriores, por lo que no es posible realizar cambios en el puesto de votación asignado previamente. Por ello, es fundamental que cada votante verifique con anticipación su lugar de sufragio mediante los canales oficiales.

La Registraduría ha puesto a disposición herramientas digitales, como su portal web y la aplicación móvil 'aVotar', para que los ciudadanos consulten de manera sencilla y rápida su mesa y punto de votación. El proceso en línea requiere seleccionar el evento electoral correspondiente, en este caso las elecciones presidenciales, y luego validar la identidad con los datos personales. Una vez completados estos pasos, el sistema mostrará la dirección exacta del puesto y el número de mesa asignado.

Es importante destacar que aceptan tanto la cédula amarilla con hologramas como la cédula digital, esta última puede presentarse en formato físico o a través de la aplicación oficial en el dispositivo móvil. La jornada electoral también contempla medidas de movilidad y seguridad, especialmente en puntos de alta afluencia como Corferias en Bogotá.

Para facilitar el acceso y garantizar el orden público, se implementarán cierres viales en los alrededores del recinto, específicamente entre la carrera 33 y la carrera 44, y entre la avenida Américas y la calle 26. El ingreso de residentes de la zona estará controlado, pero se asegurará el paso a servicios de salud y vehículos de emergencia.

Los votantes pueden llegar a la zona a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza, y el acceso a Corferias será por los puntos habituales en la carrera 40 y el arco de la carrera 33. Además, se han definido rutas alternas para el transporte público y particular.

Las rutas de TransMiZonal que normalmente circulan por la calle 25 deberán desviarse: los que se dirijan al oriente continuarán por la calle 26 y conectarán con la avenida NQS. En la carrera 40, quienes vayan al norte deben ir al occidente por la avenida Américas, luego la carrera 50 al norte; los que se dirijan al sur continuarán al oriente por la calle 26 y conectarán con la avenida NQS al sur.

Solo los vehículos acreditados podrán ingresar al parqueadero de Corferias mediante la ruta avenida Américas, carrera 40. Los cuerpos de seguridad del Estado tendrán acceso por la avenida El Dorado con carrera 39, punto que contará con un filtro de seguridad. Estas disposiciones buscan agilizar el flujo vehicular y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del voto. Es esencial que los ciudadanos planifiquen su desplazamiento con tiempo, considerando los posibles cierres y rutas alternas.

La Registraduría insiste en la importancia de portar solo la cédula de ciudadanía, sin acompañantes innecesarios, y de seguir las indicaciones de los jueces de mesa y autoridades en los centros de votación. Con estas medidas, se aspira a una jornada electoral ordenada, con amplia participación y transparencia, pilares fundamentales de la democracia colombiana. Los ciudadanos pueden consultar cualquier duda en los canales oficiales de la Registraduría y estar atentos a las actualizaciones locales sobre los puestos de votación.

En conclusión, la segunda vuelta presidencial del 21 de junio definirá la dirección del país para los próximos cuatro años, por lo que cada voto cuenta y la preparación logística es clave para un proceso limpio y eficiente





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