Elecciones presidenciales Colombia 2026: Resultados parciales muestran liderazgo regional de Cepeda y De la Espriella

Cierre de urnas y conteo inicial en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 revelan un mapa electoral dividido. Iván Cepeda lidera en Cali y Barranquilla, mientras Abelardo de la Espriella aventaja en Medellín y Bucaramanga. Antioquia muestra una competencia cerrada. Siga las actualizaciones.

Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 han concluido con el cierre de las urnas a las 4 p.m. del domingo 31 de mayo, tras ocho horas de votación en todo el territorio nacional.

Inmediatamente después, se inició el proceso de conteo de votos, el cual se lleva a cabo de manera gradual y se actualiza en tiempo real. Los primeros resultados parciales, emitidos por la Registraduría Nacional, muestran un panorama competido entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con variaciones significativas según la región.

En el departamento de Antioquia, por ejemplo, el boletín número tres situó a Iván Cepeda con un 36.65% de los votos, seguido muy de cerca por Abelardo de la Espriella con un 34.38%. Estos datos reflejan una lucha reñida en una de las zonas más pobladas e influyentes del país. A nivel nacional, los resultados preliminares de varias ciudades capitales indican tendencias diferentes. En Medellín, De la Espriella lidera con un 43.52% frente al 29.41% de Cepeda.

Mientras tanto, en Bucaramanga, De la Espriella también aparece en ventaja con un 46.42% contra un 42.85% de Cepeda. Por otro lado, en Barranquilla, Iván Cepeda obtains una ventaja clara con un 48.54%, mientras que De la Espriella logra un 42.47% y el candidato Sergio Fajardo alcanza un 3.39%.

Finalmente, en Cali, Cepeda arrasa con un 54.71%, dejando a De la Espriella en un 28.67% y a Paloma Valencia con un 7.73%. Estos resultados muestran una marcada división geográfica del voto, con Cepeda dominando en la costa Caribe y el suroccidente, y De la Espriella imponiéndose en el centro y el nororiente. La Registraduría continuará publicando boletines oficiales a medida que avance el escrutinio, por lo que estas cifras pueden sufrir modificaciones.

La ciudadanía sigue atenta a las actualizaciones minuto a minuto, consciente de la importancia histórica de estos comicios para el futuro del país. La jornada transcurrió en general de manera ordenada, con una alta participación ciudadana que ejerció su derecho al voto durante las ocho horas hábiles. Ahora, la atención se centra en el conteo final y la proclamación de resultados definitivos, que definirán al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

El escenario político colombiano se mantiene expectante ante un desenlace que parece ser muy ajustado y que podría requerir de un segundo turno, dependiendo de la normativa electoral vigente. Los analores políticos señalan que la polarización entre las dos principales opciones refleja un país profundamente dividido, con agendas muy distintas en materia económica, social y de seguridad.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambos candidatos han comenzado a reaccionar a los primeros datos, algunos mostrando optimismo y otros cautela, a la espera de la consolidación de los resultados oficiales. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este proceso democrático, reconociendo la importancia de Colombia en la región





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