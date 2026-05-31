Elecciones presidenciales Colombia 2026: resultados preliminares y alta participación en Pereira

Conteo de votos en varias ciudades Colombianas tras el cierre de urnas a las 4:00 pm del 31 de mayo de 2026. La Registraduría reportó cobertura superior al 96 % de testigos electorales en las mesas.

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia culminaron oficialmente a las 4:00 pm del domingo 31 de mayo, con un cierre de urnas en todo el territorio nacional.

En Pereira, capital de Risaralda, se registró una alta participación ciudadana que acudió masivamente a los centros de votación. Según los conteos preliminares en esa ciudad, los resultados indican que Abelardo De la Espriella obtuvo un 42.32 % de los votos, Iván Cepeda un 38.42 % y Paloma Valencia un 8.33 %. Estos datos forman parte de un panorama nacional diverso, donde diferentes ciudades muestran variaciones significativas en las preferencias electorales.

En Bucaramanga, De la Espriella lideró con 44.24 % frente a 41.23 % de Cepeda. En Barranquilla, Cepeda aventajó con 50.45 % contra 42.32 % de De la Espriella, mientras que Sergio Fajardo recibió un 3.35 %. En Medellín, De la Espriella logró un amplio 54.93 %, contrastando con el 24.53 % de Cepeda.

Finalmente, en Cali, Cepeda dominó claramente con 53.10 %, frente a 33.88 % de De la Espriella y 5.09 % de Valencia. La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó un balance general destacando que los testigos electorales cubrieron más del 96 % de las mesas de votación, lo que refleja una amplia presencia de observación durante la jornada.

Estos resultados preliminares, aunque aún no son definitivos, marcan una tendencia polarizada entre los dos principales candidatos, con una notable división geográfica en sus apoyos. La jornada transcurrió en medio de una gran expectativa ciudadana y con un cumplimiento general de los protocolos establecidos. Los próximos días se esperan los resultados oficiales finales que consolidarán la voluntad popular en todo el país





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