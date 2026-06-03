Elecciones presidenciales en Colombia 2026: Abelardo de la Espriella agradeció nuevamente respaldo del presidente de Estados Unidos

Abelardo de la Espriella agradeció nuevamente el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia 2026. El partido Nuevo Liberalismo anunció que no apoyará a ninguno de los candidatos de la segunda vuelta.

En las elecciones presidenciales de Colombia 2026, Abelardo de la Espriella agradeció nuevamente el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump . El partido Nuevo Liberalismo anunció que no apoyará a ninguno de los candidatos de la segunda vuelta.

Faltan 18 días para la segunda vuelta presidencial que definirá quién será el próximo mandatario de Colombia para el periodo 2026-2030: Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, ambos candidatos siguen sumando respaldos para la votación. Uno de ellos llegó este martes, 2 de junio, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su apoyo al abogado y lo felicitó por su triunfo en la votación del pasado 31 de mayo.

El candidato envió un nuevo mensaje en el que agradeció a Donald Trump por su respaldo para la primera vuelta: "En usted, veo a un líder de verdadera fuerza y convicción: uno que se niega a ceder ante tendencias ideológicas pasajeras o los enemigos de la libertad. Usted ha allanado el camino para que el pueblo derrote a los poderes enquistados que han ostentado el control durante tanto tiempo. En Colombia, ahora hemos comenzado a seguir ese mismo camino", afirmó.

El partido Nuevo Liberalismo no apoyará a ninguno de los candidatos que irán a segunda vuelta. En un comunicado, indicaron que respetará la libertad de sus dirigentes y simpatizantes para ejercer su derecho y respaldar la opción que consideren más conveniente. Abelardo de la Espriella promete llevar a Lista Clinton a políticos y empresarios compradores de votos en la segunda vuelta presidencial: 'Ni tibios'.

Westcol le contestó duro a Santiago Osorio, congresista del Pacto Histórico, por entrevista con Abelardo De La Espriella: 'Es un vendido'. Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo del presidente Donald Trump tras triunfo en la primera vuelta de las elecciones: 'Estoy muy honrado'. Las 10 razones por las que el sistema electoral colombiano demostró un sólido funcionamiento en la primera vuelta del 31 de mayo.

Encuesta de AtlasIntel, la que acertó en victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta, dice que ganaría la segunda, según nueva medición





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