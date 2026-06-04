Elecciones presidenciales en Colombia 2026: Conclusión del escrutinio y noticias relevantes

Este texto cubre las últimas noticias y desarrollos en torno a las elecciones presidenciales en Colombia para el 2026, incluyendo la confirmación de la conclusión del 100% del escrutinio de los resultados, la declaración del Presidente Gustavo Petro sobre el apoyo a Abelardo de la Espriella de Donald Trump, y la respuesta de Claudia López y Sondra Macollins a la decisión de apoyo de Leonardo Huerta.

Elecciones presidenciales en Colombia 2026: Registraduría confirmó que ya se concluyó el 100 % del escrutinio de los resultados. Mientras tanto, ambos candidatos siguen sumando respaldos para la votación.

Uno de ellos llegó este martes, 2 de junio, cuando el Presidente Gustavo Petro asegura que Donald Trump traicionó 'acuerdo' tras expresar apoyo a Abelardo de la Espriella. La lideresa indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué, se pronunció sobre la propuesta realizada por el creador de contenido Westcol para realizar un encuentro en territorio indígena, y confirmó que el evento podrá llevarse a cabo tras consultar la decisión con las autoridades espirituales de su comunidad.

El candidato Abelardo de la Espriella anunció que no aceptará apoyos del Partido Liberal. El 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo. En el oriente de la capital se registraron diferentes manifestaciones en apoyo al candidato Iván Cepeda que se dirigen a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

La entidad reportó mensajes falsos en los que envían a los ciudadanos supuestos links para verificar 'nuevos puestos de votación' tras una presunta verificación 'biológica o biométrica del trámite de inscripción de cédula'. La coalición Alianza por la Vida rechazó cualquier injerencia extranjera en elecciones colombianas. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó que el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos.

La excandidata presidencial Claudia López respondió a la decisión de Leonardo Huerta, su exfórmula vicepresidencial, de apoyar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. La excandidata presidencial Sondra Macollins afirmó que no se unirá a la 'vieja política' y que en la segunda vuelta su lealtad será con los ciudadanos. El excandidato presidencial anunció el 'decálogo del millón'





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