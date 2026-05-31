Elecciones presidenciales en Colombia 2026: Jornada electoral define el futuro del país

Cobertura completa de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 31 de mayo de 2026, con más de 41 millones de habilitados para votar. Los candidatos principales son el oficialista y la oposición, en una contienda reñida por la continuidad o el cambio.

Siga el minuto a minuto de la entrega de los boletines oficiales y los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia este 2026. Los colombianos acuden este domingo, 31 de mayo, a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una jornada en la que estaban habilitados para votar más de 41 millones de personas, y que definirá si el país mantendrá el rumbo político de los últimos cuatro años o dará un giro hacia la oposición.

La jornada electoral se desarrollará hasta las 4:00 de la tarde. A partir de ese momento comienza el conteo de votos en las mesas instaladas en todo el territorio nacional. La Registraduría Nacional comenzó el proceso de recepción y consolidación de los votos emitidos en todo el país. Siga el minuto a minuto de la entrega de los boletines oficiales con el porcentaje de mesas informadas y los resultados preliminares de cada candidato.

Una elección marcada por la continuidad o el cambio. La primera vuelta presidencial de 2026 ha estado marcada por un fuerte debate entre quienes respaldan la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y quienes consideran necesario un cambio de rumbo.

El candidato oficialista, un senador y representante del sector político que respalda al actual Gobierno, centró su campaña en propuestas relacionadas con la reducción de la desigualdad, la lucha contra la pobreza y la profundización de varias iniciativas impulsadas durante el actual mandato. Su discurso se enfocó en la defensa de las políticas sociales y la transformación económica del país, buscando consolidar los avances en materia de paz y equidad.

Por otro lado, la oposición se unió alrededor de un discurso enfocado en el fortalecimiento de la seguridad, el combate a las organizaciones criminales y la reducción del tamaño del Estado. Entre tanto, Paloma Valencia llegó a la contienda como una de las principales figuras de oposición al Gobierno de Petro y con el respaldo de sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe.

Su campaña hizo énfasis en la necesidad de recuperar el orden público y promover un clima de inversión que genere empleo y crecimiento económico. Las encuestas divulgadas durante la campaña coincidieron en que la elección sería muy reñida, con ambos bloques alcanzando porcentajes similares de intención de voto. De acuerdo con la ley, para convertirse en presidente un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

Si ningún aspirante alcanza ese resultado, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, prevista para junio próximo. La expectativa es alta, pues el resultado definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

Además, se espera una participación masiva, aunque persisten preocupaciones sobre la seguridad en algunas regiones. Las autoridades han desplegado un operativo de seguridad reforzada con el objetivo de proteger los puestos de votación, custodiar el material electoral y responder ante cualquier alteración del orden público. También mantienen vigilancia especial en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Hasta el momento, la jornada transcurre con relativa normalidad, aunque se reportan algunos incidentes aislados que están siendo atendidos por las autoridades. Los colombianos esperan con ansias los primeros boletines oficiales que darán cuenta de la tendencia del voto y, eventualmente, definirán si habrá segunda vuelta o un ganador definitivo en esta primera jornada electoral





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