Elecciones presidenciales en Colombia: Abelardo de la Espriella se lleva las preferencias

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia han dejado en la cabeza de las predicciones al abogado Abelardo de la Espriella, seguido por el candidato de la izquierda Iván Cepeda. Los expertos creen que la falta de debate es un hecho gravísimo y que la medida que está tomando Petro de no reconocer el resultado va a profundizar el voto contra Petro.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia han dejado en la cabeza de las predicciones al abogado Abelardo de la Espriella, seguido por el candidato de la izquierda Iván Cepeda .

Aunque las encuestas no le atinaron a la intención de voto en el país, de la Espriella se llevó las preferencias por encima de Cepeda. El ambiente electoral entra en una medición diferente debido a que no hubo debates presidenciales antes de las votaciones. En este sentido, se consultó con varios analistas políticos para hacer un análisis de cuál va a ser el panorama electoral tras esta primera vuelta y cómo va a ser esa segunda vuelta.

Los expertos coinciden en que la falta de debate es un hecho gravísimo, ya que no hay como validar la información sobre lo público. De la misma manera, creen que en esta etapa habría una gran posibilidad de que se puedan hacer debates en la segunda vuelta, pero no son muy optimistas al respecto debido a que tanto de la Espriella como Cepeda se negaron a hacer debates en la primera vuelta.

Sin embargo, el escenario electoral se va decantando y el expresidente Álvaro Uribe ya confirmó que va con Abelardo de la Espriella. Los expertos también creen que la medida que está tomando Petro de no reconocer el resultado va a profundizar el voto contra Petro y complicar la segunda vuelta para tratar de remontar este resultado por parte del candidato Iván Cepeda.

En resumen, el panorama electoral se va a decantar en favor de Abelardo de la Espriella y va a ser complicado de cambiar





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