Elecciones presidenciales en Colombia en medio de la violencia armada más virulenta de los últimos ocho años

La campaña electoral colombiana se desarrolla bajo una ola de violencia sin precedentes en los últimos ocho años, con asesinatos de figuras políticas y un aumento significativo del número de integrantes de grupos armados ilegales. La inseguridad electoral afecta a 386 municipios del país y se concentra en zonas clave como Cauca y Antioquia, planteando un grave desafío para el próximo gobierno en materia de paz y seguridad.

La campaña electoral colombiana se desarrolla en un contexto de extrema violencia, considerado el más virulento de los últimos ocho años. Esta situation no solo se debe a las amenazas directas contra la seguridad de los candidatos, sino también al recrudecimiento de la violencia armada en diversas regiones del país.

Durante este mes, se registraron asesinatos de alto impacto: la presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Villada González, del Centro Democrático; el coordinador de la campaña de De la Espíriella en Cubarral (Meta), el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar; y el exsecretario de Gobierno de ese municipio, Fabián Cardona. Ante este escenario, los candidatos cuentan con robustos esquemas de protección.

De la Espíriella, por ejemplo, se presenta en sus mítines protegido por un considerable dispositivo de seguridad. expertos en seguridad y analistas políticos señalan que el recrudecimiento se explica por la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número total de integrantes de estos grupos creció un 15% entre diciembre de 2024 y julio de 2025, alcanzando 25.278 miembros, que incluyen combatientes en armas y redes de apoyo logístico y financiero.

El Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, cuenta con al menos 8.945 miembros, un aumento del 18% (unos 794 integrantes) en el mismo periodo. Le siguen la guerrilla del ELN, con 6.450 integrantes, y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, con 3.919 miembros. Este panorama de inseguridad coloca el deterioro de la seguridad como uno de los temas más urgentes que deberá abordar el próximo presidente.

El gobierno entrante heredará múltiples desafíos en materia de paz y seguridad, ya que los esfuerzos por alcanzar acuerdos con el ELN y disidencias de las FARC, o el sometimiento a la justicia de bandas criminales como el Clan del Golfo, no han prosperado. Según el experto en seguridad Camilo Enciso, los procesos de paz se encuentran en una fase crítica: "caen en el final o en los estertores del proceso de paz total, donde todas las mesas están en una situación de crisis".

Aunque el ELN declaró un cese el fuego unilateral de tres días con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo, hay 11 zonas del país en disputa donde los grupos armados no acatarán el cese. Argumentan que deben defenderse de otros actores armados, legales e ilegales. Un informe de la FIP revela que existen 386 municipios con alertas de riesgo por factores de violencia en 31 de los 32 departamentos del país.

De ellos, 125 están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca presentan el mayor número de municipios en riesgo extremo. También preocupa la situación en Huila, Cesar y La Guajira, donde más del 70% de sus municipios están en riesgo.

Además, en Arauca y Guaviare, la totalidad de sus municipios están en riesgo por factores de violencia. Este contexto de inseguridad generalizada y la evidente capacidad de intimidación de los grupos armados configuran un escenario electoral extraordinariamente complejo, donde la seguridad de los procesos democráticos y de la población civil está seriamente comprometida





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