Las elecciones presidenciales en Colombia han generado un gran debate y controversia, con críticas desde diversos bandos y denuncias contra el Presidente Petro por presunta participación en política. Líderes de la derecha y de la izquierda han llamado a unirse en segunda vuelta, mientras que la mayoría de los sufragantes se mantienen divididos entre candidatos de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Las elecciones han sido muy discutidas desde el primer momento, con posiciones muy marcadas por parte de los líderes políticos. El Presidente Gustavo Petro ha sido muy abierto con su posición política, mostrando su voto por Iván Cepeda. Sin embargo, ha habido denuncias de irregularidades en el proceso electoral, como el desfase en el censo electoral y votaciones atípicas en algunas mesas. El Presidente Petro ha asegurado que no acepta los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha defendido la transparencia del proceso electoral y ha asegurado que los resultados no pueden ser modificados digitalmente. Paloma Valencia, excandidata por el Centro Democrático, ha anunciado su apoyo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, a pesar de sus diferencias durante la campaña. Las elecciones han sido muy comentadas por líderes empresariales, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha enviado mensajes esperanzadores sobre la economía del país y en pro de la reconciliación de la población.

Las elecciones presidenciales en Colombia han generado un gran debate y controversia, con críticas desde diversos bandos y denuncias contra el Presidente Petro por presunta participación en política .

Líderes de la derecha y de la izquierda han llamado a unirse en segunda vuelta, mientras que la mayoría de los sufragantes se mantienen divididos entre candidatos de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Las elecciones han sido muy discutidas desde el primer momento, con posiciones muy marcadas por parte de los líderes políticos. El Presidente Gustavo Petro ha sido muy abierto con su posición política, mostrando su voto por Iván Cepeda.

Sin embargo, ha habido denuncias de irregularidades en el proceso electoral, como el desfase en el censo electoral y votaciones atípicas en algunas mesas. El Presidente Petro ha asegurado que no acepta los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha defendido la transparencia del proceso electoral y ha asegurado que los resultados no pueden ser modificados digitalmente.

Paloma Valencia, excandidata por el Centro Democrático, ha anunciado su apoyo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, a pesar de sus diferencias durante la campaña. Las elecciones han sido muy comentadas por líderes empresariales, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha enviado mensajes esperanzadores sobre la economía del país y en pro de la reconciliación de la población





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