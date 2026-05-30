Elecciones Presidenciales en Colombia: Guía Definitiva para Votar este 31 de Mayo

Guía completa sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia: horarios, requisitos, procedimiento de votación, cómo marcar correctamente el tarjetón y la importancia de la participación ciudadana. Incluye análisis de tendencias históricas y proyecciones.

Este domingo 31 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, un evento que genera numerosas conversaciones sobre conceptos como primera y segunda vuelta, así como las posibilidades de victoria de cada candidato.

Para aclarar estas dudas, se explica de manera detallada los posibles escenarios de la contienda según los resultados electorales. La jornada electoral se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, horario en el que cerrarán las mesas de votación.

El proceso de votación es sencillo: los ciudadanos deben dirigirse a su lugar de votación y consultar las carteleras para identificar la mesa correspondiente según su número de cédula, información que también puede obtenerse previamente en el sitio web de la Registraduría. Únicamente se requiere presentar la cédula de ciudadanía original, ya sea la versión amarilla con hologramas o la digital verificable; no se aceptan contraseñas, fotocopias, denuncias por pérdida ni imágenes del documento en el celular.

Se permite llevar lapicero propio, aunque la Registraduría provee bolígrafos en los puestos. Es fundamental que cada votante revise que sus datos personales estén correctamente escritos en el formulario de la mesa. El tarjetón electoral en esta ocasión es único, más corto que el utilizado en elecciones parlamentarias e incluye fotografías de los candidatos para facilitar la identificación.

Al marcar el tarjetón, solo se debe seleccionar una opción, asegurándose de que la marca (generalmente una equis) quede dentro del recuadro correspondiente; de lo contrario, el voto podría ser anulado. En caso de duda, es recomendable consultar con los jurados antes de marcar. Si se comete un error, se puede solicitar una nueva tarjeta electoral antes de depositarla en la urna.

También es importante distinguir entre el voto en blanco, que requiere marcar expresamente esa casilla, y dejar el tarjetón sin marcar, lo cual no se contabiliza ni como voto válido ni como voto en blanco. Las autoridades sugieren evitar el uso del teléfono celular dentro del cubículo de votación para preservar la secrecía del sufragio y prevenir problemas. Tras votar, se debe conservar el certificado electoral, documento que puede otorgar beneficios como descuentos en trámites legales.

El censo electoral colombiano para 2026 contempla 41.421.973 personas habilitadas, de las cuales aproximadamente 2 millones residen en el exterior; el 51,4% son mujeres y el 48,6% hombres. Sin embargo, el voto no es obligatorio, por lo que la participación histórica ha fluctuado entre el 44% y el 58% del censo. En las elecciones de 2022, por ejemplo, participó el 55% en primera vuelta y el 58% en segunda.

Para estas elecciones, analistas proyectan una participación de entre 22 y 24 millones de ciudadanos. Aunque persiste la sensación de que el voto individual puede no ser relevante, las cifras muestran un aumento sostenido en la participación desde 2014, con saltos significativos en 2018 (impulsados por el plebiscito de la paz y la polarización entre Iván Duque y Gustavo Petro) y en 2022.

Ricardo Ruiz, consultor en datos electorales, señala que, con un censo de 41,4 millones, es probable superar los 23 millones de votantes en primera vuelta si la polarización entre Iván Cepeda y la derecha se mantiene. Tanto Cepeda como Abelardo de la Espriella han expresado su confianza en ganar en primera vuelta, aunque los escenarios electorales dependerán de los resultados finales





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