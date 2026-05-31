Elecciones presidenciales en Colombia: normalidad en la IED Sofía Camargo y confusión en la IED Gabriel García Márquez

Durante la jornada electoral para elegir al próximo presidente de Colombia, la IED Sofía Camargo de Lleras reportó un proceso ordenado con más de 6.000 votantes. En contraste, en la IED Gabriel García Márquez se presentó una confusión con un listado electoral que mostraba un nombre tachado y una huella, generando alarma entre los votantes. Autoridades explicaron que se trató de un error de marcación por parte de otro elector.

En la IED Sofía Camargo de Lleras pueden votar 6.113 personas, mientras que en la IED Gabriel García Márquez son 11.579. Los ciudadanos acuden a la cita con la democracia para elegir al nuevo presidente de Colombia por los próximos 4 años.

En la IED Sofía Camargo de Lleras, en la localidad Suroriente, la jornada transcurrió con normalidad. En este punto están habilitados 6.113 votantes en 18 mesas, atendidas por 108 jurados. Para garantizar la seguridad del proceso, fueron asignados 10 uniformados de la Policía Nacional.

Asimismo, se invitó a los ciudadanos a participar en el proceso democrático.

"Hay que votar porque hay que hacer democracia. No importa quién sea el candidato de su preferencia, pero es nuestro deber hacerlo". En la Institución Educativa Distrital Gabriel García Márquez se presentó una irregularidad.

La primera fue cuando un ciudadano manifestó que, al acercarse a votar, encontró que su nombre ya aparecía tachado en la plantilla y con una huella registrada, simulando que ya había ejercido su derecho al voto, según informó un testigo que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. De acuerdo con la explicación entregada por delegados de la Registraduría y de la mesa de justicia a los ciudadanos, la aparente irregularidad obedeció a un error.

Según indicaron, otro votante firmó en un espacio que no le correspondía dentro del listado electoral, lo que generó la confusión. Es importante destacar que la Registraduría envió un delegado especial para acompañar la atención de los casos reportados. En este puesto de votación están habilitados 11.579 ciudadanos para sufragar, distribuidos en 33 mesas de votación y con el apoyo de 198 jurados electorales





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