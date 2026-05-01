Elecciones Presidenciales en Colombia: Un Panorama Indefinido a un Mes de la Votación

A un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el panorama electoral se presenta incierto con tres candidatos liderando las encuestas y una alta probabilidad de segunda vuelta. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los principales aspirantes en una contienda marcada por la polarización y propuestas divergentes.

El escenario electoral colombiano se presenta como uno de los más inciertos en su historia reciente, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo.

La contienda se perfila con una alta probabilidad de ir a una segunda vuelta el 21 de junio, dado que ningún candidato parece tener la fuerza suficiente para obtener la mayoría absoluta en la primera instancia. De un total de trece aspirantes a la presidencia, solo tres se destacan en las encuestas de intención de voto, mostrando una ventaja considerable sobre el resto. Esta dinámica ha concentrado la atención y los recursos de las campañas en estas tres figuras principales.

El senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, el partido del actual presidente Gustavo Petro, lidera consistentemente las encuestas con un apoyo que supera el 35%. Su propuesta política, que busca una transformación social y económica profunda, genera tanto entusiasmo como desconfianza. Mientras sus seguidores lo ven como un líder capaz de abordar las desigualdades históricas del país, sectores de la derecha y del centro lo consideran un radical de izquierda, preocupados por sus propuestas de cambio estructural.

Cepeda defiende un modelo de desarrollo que integre el crecimiento económico, la consolidación de la democracia, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, argumentando que estos elementos son mutuamente reforzadores. En contraste, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se posiciona como una alternativa de derecha, con una intención de voto que ronda el 25%.

De la Espriella, quien se autodenomina 'El Tigre', se alinea ideológicamente con figuras políticas como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, promoviendo un discurso de confrontación con el establishment político y una agenda de políticas conservadoras. Su propuesta central es la construcción de diez megacárceles, siguiendo el modelo implementado por Bukele en El Salvador, y un gobierno libre de la corrupción, con un Estado reducido.

La desconfianza hacia De la Espriella proviene del otro extremo del espectro político, donde se le percibe como un extremista de derecha. En tercer lugar, se encuentra Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con un apoyo cercano al 22%. Valencia representa una derecha menos radical que busca atraer a un sector del centro que se ha sentido desorientado desde las elecciones de 2018.

Para ampliar su base electoral, ha elegido como compañero de fórmula al economista independiente Juan Daniel Oviedo, un hombre abiertamente homosexual que aporta un aire de modernidad a su candidatura. A pesar de las diferencias ideológicas entre ambos, argumentan que la unidad nacional requiere la suma de diversas perspectivas.

Valencia también enfrenta el desafío de superar los prejuicios de género, en un país donde, a pesar de la presencia de mujeres líderes en la administración pública y el sector privado, aún persisten resistencias a la idea de una mujer presidenta. Otros candidatos, como los exalcaldes Sergio Fajardo, Claudia López y Carlos Caicedo, el exsenador Roy Barreras y los exministros Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo, no logran obtener un apoyo significativo en las encuestas, en algunos casos con porcentajes inferiores al 1%.

La exalcaldesa Claudia López y la empresaria Sondra Macollins, aunque con escasas posibilidades de triunfo, intentan representar las aspiraciones de las mujeres en la política colombiana. La campaña se desarrolla en un clima de polarización y debate intenso, con propuestas que abarcan desde la transformación radical hasta la defensa del statu quo. El resultado de estas elecciones tendrá un impacto significativo en el futuro político y social de Colombia





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