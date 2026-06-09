Elecciones presidenciales en Perú: Sánchez mantiene ligera ventaja sobre Fujimori

El candidato Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre su rival electoral Fujimori en el escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú. Aún quedan por contar 2.967 actas, en su gran mayoría provenientes del extranjero, de las que solo se ha contabilizado el 8% hasta el momento.

Más de 27,3 millones de ciudadanos peruanos fueron convocados a las urnas el domingo 7 de junio para elegir a su próximo presidente para el período 2026-2031.

En el escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú, a la espera del conteo de los votos emitidos en el extranjero, que pueden ser clave para determinar al próximo jefe de Estado del país andino. El candidato Sánchez tiene una ligera ventaja sobre su rival electoral Fujimori, con 8.882.105 sufragios frente a los 8.840.750 de su rival.

Sin embargo, aún quedan por contar 2.967 actas, en su gran mayoría provenientes del extranjero, de las que solo se ha contabilizado el 8% hasta el momento. Esto implica que el resultado final se definirá voto a voto, ya que aún quedan por resolver algunas impugnaciones y observaciones en las actas. El candidato Sánchez se declaró





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