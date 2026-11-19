Juan Mario Forero Plata murió al caer en Mall Indiana Envigado. Fallas en el arnés y casco agravaron el accidente durante montaje navideño el jueves.

Un trágico accidente laboral cobró la vida de Juan Mario Forero Plata, un electricista de 61 años, en la mañana del jueves durante la mañana. El fallecimiento ocurrió en el interior del Mall Indiana, ubicado en el barrio Las Palmas de Envigado, cuando el trabajador realizaba tareas de montaje de iluminación decorativa. La caída, que superó los seis metros de altura, dejó sin vida a la víctima en las inmediaciones de uno de los almacenes de cadena del centro comercial.

Detalles del accidente fatal en centro comercial

El incidente se desarrolló cuando Juan Mario Forero Plata había iniciado sus labores para instalar las luminarias navideñas solicitadas por los administradores de la copropiedad. El trabajador apenas avanzaba en la instalación cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. Su trayectoria letal comenzó al golpear un techo de vidrio, que se quebró al recibir el impacto. Posteriormente, su cuerpo chocó contra una estructura metálica perteneciente a la seguridad del recinto antes de finalmente impactar contra el suelo firme.

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En el techo de vidrio donde ocurrió el primer contacto se encontraron varios paquetes de las luces decorativas que el electricista estaba manipulando en el momento del accidente. La fuerza del golpe fue tal que el personal de primeros auxilios y los servicios de emergencia no pudieron realizar ninguna acción para salvarle la vida, dado el nivel de trauma físico causado por la altura de la caída.

Revisión de equipos de protección personal

Las primeras evidencias recolectadas por las autoridades revelaron una serie de fallas críticas en el uso de los equipos de seguridad obligatorios. Se estableció que Juan Mario Forero Plata contaba con un arnés y un casco, elementos esenciales para su protección en trabajos en altura. Sin embargo, el arnés no estaba sujeto a ningún punto de anclaje o estructura que hubiera permitido evitar la caída. Además, el casco no estaba correctamente asegurado, ya que se desprende y cayó antes de que el trabajador impactara con las superficies.

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La presencia de estos elementos de protección, pero con un uso inadecuado o defectuoso, añade complejidad a la investigación. Las autoridades deben determinar si la falta de sujeción del arnés fue por omisión del trabajador o por una falla en los protocolos de supervisión. El casco, que también resultó insuficiente para proteger la cabeza ante la secuencia de impactos, se perdió en el escenario del accidente.

Investigación criminal y suspensión de obras

Tras el fallecimiento, el Cuerpo de Bomberos de Envigado llegó al sitio para asistir, pero finalmente entregaron la escena a los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana. La investigación se centrará en esclarecer las condiciones laborales bajo las cuales se desarrollaba el montaje. Se busca determinar la cadena de responsabilidad civil y penal, considerando que Juan Mario Forero Plata residía en el noroccidente de Medellín junto a su compañera sentimental.

Como consecuencia inmediata del suceso, el montaje de los alumbrados dentro del Mall Indiana fue suspendido indefinidamente. Esta medida se mantiene mientras avanzan las indagaciones de la Sijín, con un enfoque principal en las condiciones de seguridad laboral. La pausa en las labores refleja la gravedad de las fallas detectadas en la ejecución de los trabajos de instalación navideña en este importante centro comercial de la zona metropolitana.