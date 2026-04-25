Elena Garro: Una Voz Pionera del Realismo Mágico y su Legado Olvidado

Un ensayo personal sobre la novela 'Los recuerdos del porvenir' de Elena Garro, destacando su anticipación al realismo mágico latinoamericano, su valentía creativa y su relevancia en el contexto político y social de México.

Conocí a Elena Garro (1916-1998) y su obra maestra, 'Los recuerdos del porvenir' (1963), a través de las historias que mi madre me contaba cuando era niña, una niña llena de anhelos por el futuro y ella, una maestra con una memoria vívida y completa.

Mi madre me hablaba, por ejemplo, de Francisco Rosas como un tirano con un corazón roto, de la fría belleza de Julia, incluso para un hombre como él, y de Isabel Moncada, una figura dividida entre la rebeldía y la culpa. Me describía las 57 fiestas que se narran en las 286 páginas del libro, fiestas donde las mujeres terminaban con el maquillaje corrido y los vestidos rasgados, sirviendo vino caliente a hombres cansados de celebrar por obligación durante tres largos días.

Para mi sorpresa, encontré el libro en una vitrina de la Feria del Libro de Guadalajara (Filbo) en 1992, cuando ya era estudiante universitaria. Lo compré con esfuerzo y, al leerlo, fue la voz de Garro la que me cautivó, una voz impregnada de tabaco, amargura y una lucidez penetrante. Ella falleció el mismo año que su ex esposo, el Premio Nobel Octavio Paz. Mi madre aún vive, pero el Alzheimer ha silenciado su voz.

Por si acaso yo también sucumbo al olvido, deseo compartir algunas reflexiones sobre esta novela histórica, galardonada con el premio Xavier Villaurrutia en 1964. Es fundamental destacar que Garro se adelantó al movimiento del realismo mágico latinoamericano. Si bien el 'boom' literario está asociado principalmente a nombres masculinos como Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, Rulfo, García Márquez y el propio Paz, su reconocimiento como movimiento literario comenzó en 1967 con la publicación de 'Cien años de soledad'.

Sin embargo, 'Los recuerdos del porvenir' fue escrita por Garro catorce años antes, en tan solo un mes, mientras se recuperaba de una enfermedad grave. ¡Qué valentía! Fue ella quien primero concibió la idea de situar su ficción en Ixtepec, un lugar inspirado en Iguala, su ciudad natal. Posteriormente, el Nobel colombiano García Márquez creó Macondo a partir de Aracataca.

Algunos podrían argumentar que Juan Rulfo, con 'Comala', fue un pionero en este sentido. Si bien es cierto que 'Pedro Páramo' se publicó en 1955, Garro ya había creado su propio municipio dos años antes, aunque Paz impidió su publicación inmediata, posiblemente por celos de que su talento la eclipsara. Irónicamente, fue él quien, una década después, decidió entregar el manuscrito a la editorial Joaquín Mortiz, asegurando así su lugar en la historia como un esposo comprensivo.

En 'Comala', los vivos y los muertos dialogan y se relacionan sin saber quiénes son, y en Macondo, como resultado de la incesto, las personas nacen con cola de cerdo. En Ixtepec, sin embargo, es el propio pueblo quien narra la historia, transformándose en Isabel Moncada convertida en piedra por amar a quien no debía.

Me detengo en esta imagen, que evoca el versículo de Génesis 19:26, donde la esposa de Lot se convierte en una columna de sal por desobedecer la orden patriarcal de no mirar hacia atrás. Garro, anticipándose a su destino, fue castigada y exiliada en 1968, tanto por el gobierno de derecha como por la intelectualidad de izquierda, debido a su postura, genuina aunque controvertida, frente a la Masacre de Tlatelolco.

¿Qué pensaría ella si supiera que aún hoy en día, a las mujeres se las 'petrifica' por atreverse a reclamar la memoria, la narración y la toma de decisiones autónomas? Maestra Elena: si mi voz llega a alguna realidad alternativa donde quizás se encuentre, que sepa que conmigo sucede lo que ella misma expresó sobre su vida: 'La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos'.

Esta novela no es solo una obra literaria, es un testimonio de valentía, una exploración de la identidad femenina y una crítica a las estructuras de poder que silencian las voces disidentes





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